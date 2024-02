Relatório de empregos de janeiro: atualizações ao vivo

Os EUA registraram outro lote de empregos maior do que o esperado no mês passado, acrescentando mais evidências de que a economia ainda tem bastante fôlego, apesar dos estoques cada vez menores de combustíveis.

O Departamento do Trabalho informou na sexta-feira que os empregadores criaram 353 mil empregos em janeiro e a taxa de desemprego foi de 3,7%.

Depois de o país ter perdido 14 por cento dos seus empregos no início da pandemia da Covid-19, a resiliência do mercado de trabalho surpreendeu os economistas durante mais de três anos, sendo que factores como aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal deverão abrandar as contratações.

“Estão a acontecer despedimentos, mas os trabalhadores podem encontrar novos cargos”, disse Sarah Rutledge, consultora económica independente. “É quase como um cenário de 'belisque-me'.”

Sra. Rutledge ajudou a indexar as últimas notícias da National Association for Business Economics Pesquisa de SóciosConstatou também uma confiança crescente de que o país evitará uma recessão – correspondendo a uma reviravolta nas medidas de confiança dos consumidores à medida que a inflação diminui.

O novo ano foi um ano económico excepcionalmente bom para muitos trabalhadores e, mesmo com novos imigrantes e mulheres a ingressar ou a reingressar no mercado de trabalho em números inesperados, o número de empregos abertos ainda ultrapassa o número de pessoas à procura de empregos. Os salários estão a crescer mais rapidamente do que as taxas históricas e os fortes aumentos na produtividade ajudaram a evitar que esses salários gordos alimentassem os aumentos de preços.

Ao longo do último ano, a maior parte dos ganhos foram impulsionados por sectores que demoraram mais tempo a recuperar da pandemia – incluindo hotéis, restaurantes e governos locais – ou foram acelerados pelo envelhecimento da população e por factores estruturais indesejados na habitação.

Outros segmentos, incluindo transporte, armazenamento e tecnologia da informação, que registaram um crescimento exagerado em 2021 e 2022, estão a regressar às tendências previstas. Alguns outros setores, incluindo a indústria transformadora e o retalho, são em grande parte iguais.

Os economistas esperam que o mercado de trabalho se pareça mais com o que era precoce nos próximos meses, sem o enorme crescimento do emprego que se seguiu aos confinamentos pandémicos, mas com alguns ventos contrários claros no horizonte.

“Este ano será um ano de normalização da composição da indústria”, disse Satyam Pandey, economista-chefe para os EUA da S&P Global Ratings. “Há sempre o risco de uma tendência de baixa. Mas pelo menos desta vez uma aterrissagem suave parece estar à vista.