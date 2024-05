Uma tentativa de lançamento da tripulação do Boeing Starliner foi cancelada pouco antes da contagem regressiva final

A cápsula Starliner da Boeing, colocada no topo de um foguete Atlas V, chega à plataforma de lançamento do Complexo de Lançamento Espacial 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, em 4 de maio.

Dois astronautas da NASA chegaram às horas finais de sua tão esperada tentativa de lançamento a bordo da cápsula Starliner da Boeing, a primeira missão tripulada da nova espaçonave.

Mas a missão foi cancelada cerca de duas horas antes de a contagem regressiva chegar a zero devido a um problema com uma válvula do foguete Atlas V, um veículo robusto construído pela United Launch Alliance, com sede no Alabama, que enviará a cápsula Starliner ao espaço.

Os oficiais de lançamento ainda não sabem quando farão uma segunda tentativa de pousar o Starliner, embora os possíveis horários de lançamento incluam terça-feira às 22h11 horário do leste dos EUA e nas noites de 10 e 11 de maio.

“Vale a pena esperar pelas coisas boas e teremos a chance de ver aquele foguete e a espaçonave em breve”, disse Ken Bowersachs, administrador associado da NASA para operações espaciais, durante uma entrevista coletiva na noite de segunda-feira. “Precisamos coletar mais dados. Ainda não temos um plano definitivo para você – isso acontecerá assim que pudermos fornecê-lo.

A válvula em questão está localizada no segundo estágio do foguete Atlas V, ou na parte superior do veículo acoplado à espaçonave Starliner.

Ocasionalmente, as válvulas podem chegar ao ponto em que começam a “vibrar”, abrindo e fechando rapidamente, disse Tory Bruno, CEO da United Launch Alliance.

Um pouco de conversa é bom, mas muita conversa pode fazer com que a válvula falhe, disse Bruno. Agora os engenheiros devem determinar se o componente está aberto e fechado para causar preocupação.

Um dia, as autoridades avaliarão o problema e decidirão se substituirão a válvula e retirarão o foguete da plataforma de lançamento.

Starliner – projetado para competir com a Boeing A engenhosa cápsula Crew Dragon da SpaceX – Estava programado para decolar da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, às 22h34 de segunda-feira, para seu vôo de teste tripulado inaugural.

Problemas climáticos ou técnicos sempre podem forçar o lançamento de um foguete a percorrer todo o caminho até que a contagem regressiva chegue a zero. Autoridades meteorológicas disseram que há apenas A 5% de chance Nuvens, vento ou tempestades atrapalham.

Apelidada de Crew Flight Test, a missão pode ser o último grande marco antes que a NASA considere a espaçonave da Boeing pronta para operações de rotina como parte do programa Commercial Crew da agência federal. Starliner se juntará ao Crew Dragon da SpaceX no esforço da NASA para colaborar com parceiros da indústria privada, expandindo as opções da América para transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional.

Os membros da tripulação da missão são os astronautas veteranos Suni Williams e Butch Wilmore, que já estiveram no espaço em duas missões anteriores a bordo de um ônibus espacial da NASA e de uma missão russa Soyuz.

Terry Renna/AP Os astronautas da NASA Suni Williams (à esquerda) e Butch Wilmore posam após chegarem ao Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, Flórida, em 25 de abril, antes de um teste de voo da tripulação do Boeing Starliner. READ Atualizações ao vivo da Austrália x França: a partida continua sem gols nos acréscimos com Sam Kerr

“Eles estão verificando vários sistemas: suporte de vida, controle manual”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, durante uma entrevista coletiva na sexta-feira. “É por isso que colocamos dois pilotos de teste a bordo – certamente os currículos de Butch e Suni são extensos.”

Marcará a sexta primeira missão do sexto ônibus espacial na história dos EUA, observou Nelson: “Tudo começou com Mercúrio, depois Gemini, depois Apollo, depois o ônibus espacial, depois (SpaceX) Dragon – agora Starliner.”

Williams também é a primeira mulher a participar dessa missão.

Se tudo correr conforme o planejado após o lançamento, a espaçonave que transporta os astronautas se separará do foguete Atlas V após atingir a órbita e começará a acionar seus próprios motores. O Starliner chegará gradualmente à estação espacial ao longo de 24 horas.

Williams e Willmore passarão uma semana no laboratório orbital Sete astronautas e astronautas Já a bordo, enquanto o Starliner está estacionado do lado de fora.

Os dois voltarão então para casa na mesma cápsula Starliner, que deverá pousar de paraquedas em um dos vários locais designados no sudoeste americano.

O soft test viaja muito no avião. A NASA esperou meia década para lançar uma tripulação de voos Starliner, e o desenvolvimento do Starliner foi atormentado por anos de atrasos, contratempos e erros. De forma mais ampla, a Boeing tem sido atormentada por escândalos na sua divisão de aeronaves há anos, manchando a sua marca tradicional de empresa aeroespacial.

Mark Nappi, vice-presidente da Boeing e gerente de projeto Starliner, falou sobre o processo de desenvolvimento durante o briefing de sexta-feira. “Realmente minha fonte de esperança está passando por esse processo.”

Se o voo de teste tripulado for bem-sucedido, a Boeing poderá ser preparada para iniciar missões de rotina à estação espacial em nome da NASA.

Depois que o programa do ônibus espacial foi aposentado em 2011, em 2014, a agência espacial dos EUA selecionou a Boeing para desenvolver o Starliner ao lado da SpaceX e sua cápsula Crew Dragon.

A SpaceX finalmente venceu a Boeing na plataforma de lançamento em maio de 2020 com um teste de voo tripulado da cápsula Crew Dragon. As necessidades de transporte de pessoal da NASA desde então.

“Estamos torcendo pela SpaceX. É muito importante para o nosso país e muito importante para a NASA ter esse acesso. Nubby disse durante uma entrevista coletiva em março. “Estamos ansiosos para fornecer mais (serviços de transporte de astronautas).”