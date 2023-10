S&P, Nasdaq e Dow caem enquanto os rendimentos sobem após fortes dados de vendas no varejo

As principais médias do mercado iniciaram o pregão em baixa na terça-feira, após uma recuperação sólida no início da semana.

Inicialmente e o Nasdaq Composite (COMP.IND) era -1,0%Havia o S&P 500 (SP500). -0,6%e Dow (DJI) era -0,2%.

“Os mercados parecem estar se recuperando As sessões de risco geopolítico neste momento carecem de qualquer sentido estratégico de para onde as coisas estão a ir”, disse Jim Reid, do Deutsche Bank. “Sentimos que estamos num modo de retenção muito arriscado e subtil neste momento, mas nada de grave. Os mercados elevaram seus títulos de fim de semana nas últimas 24 horas após os acontecimentos após o anúncio da evacuação de Israel aos residentes de Gaza na sexta-feira.”

As taxas continuaram a subir. O rendimento do Tesouro de 10 anos (US10Y) subiu 12 pontos base, para 4,83%. O rendimento de 2 anos (US2Y) subiu 7 pontos base, para 5,17%.

A “venda de títulos de segunda-feira corresponde às expectativas crescentes de que o Fed poderia oferecer outro aumento das taxas em 2023, com preços para um aumento em dezembro de 32% no final da semana passada, acima dos 37% de ontem”, disse Reid. “A liquidação de longo prazo foi compartilhada em rendimentos reais e quebras, com o rendimento real de 10 anos +4,5 pontos base para 2,32%, e o rendimento real de 30 anos +5,3 pontos base para 2,42%.”

As vendas no varejo de setembro mostram um forte sentimento do consumidor. Os números mensais das vendas no varejo chegaram a +0,7% M/M vs +0,3% esperado. Os dados básicos das vendas no varejo ficaram em linha com a leitura consensual de +0,2% M/M.

Os números da produção industrial de setembro chegaram a +0,3%, em comparação com uma previsão de aumento de 0,1%.

“Os consumidores americanos não podem comprar ingressos para shows de Beyoncé e novas televisões ao mesmo tempo, e obviamente Beyoncé é priorizada”, disse Paul Donovan, do UBS. “Essa procura modesta por bens ajuda a explicar porque é que os preços dos bens duradouros caíram rapidamente para a deflação no ano passado. É claro que muitos bens comprados nos EUA são fabricados no México, mas os dados industriais dos EUA são relevantes.”

“Williams, presidente do Federal Reserve de Nova York, falará no Clube Econômico de Nova York – porque os economistas são a sociedade. Depressão e tristeza, mas sociedade.”