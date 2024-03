O deputado republicano Tim Wahlberg sugere que Gaza deveria ser tratada “como Nagasaki e Hiroshima”.

Representante. Tim Wahlberg, republicano do Michigan, disse esta semana que o conflito em Gaza deve terminar rapidamente “como Nagasaki e Hiroshima”, e que os Estados Unidos devem abster-se de enviar qualquer ajuda humanitária ao território sitiado enquanto a guerra de Israel com o Hamas continua. .

“Não deveríamos gastar um centavo em ajuda humanitária”, disse Wahlberg na segunda-feira em uma reunião na prefeitura de Dundee, Michigan. Vídeo Isso se espalhou nas redes sociais.

“Deveria ser como Nagasaki e Hiroshima. Lidar com isso rapidamente”, continuou ele, referindo-se às cidades japonesas sobre as quais os EUA lançaram bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Centenas de milhares Pessoas morreram.

Num comunicado, Wahlberg disse: “Usei uma metáfora para transmitir a necessidade de Israel e da Ucrânia vencerem as suas guerras o mais rapidamente possível, sem prejudicar as tropas dos EUA”.

“O meu raciocínio é exactamente o oposto do que está a ser relatado: quanto mais cedo estas guerras terminarem, menos vidas inocentes estarão na mira”, acrescentou.

De acordo com Walberg Calendário geralEle tinha planejado participar de uma reunião comunitária em Dundee às 10h da segunda-feira, 25 de março.

Wahlberg respondeu a uma pergunta do público: “Por que estamos gastando nosso dinheiro para construir um porto para eles?”

A pergunta parecia referir-se ao plano da administração Biden de entregar ajuda humanitária a Gaza através de docas flutuantes. As Nações Unidas e outras agências alertaram para a beira da fome devido à ofensiva de cinco meses de Israel e aos suprimentos insuficientes dentro de Gaza.

“É a razão de Joe Biden: deveríamos levar ajuda humanitária a Gaza. Não creio que devêssemos”, respondeu Wahlberg.

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, mais de 32 mil pessoas morreram em Gaza desde que Israel iniciou a sua guerra contra o Hamas. A campanha militar segue-se a um ataque de 7 de Outubro perpetrado pelo grupo militante no país que matou quase 1.200 pessoas e fez 250 reféns. Acredita-se que mais de 100 ainda estejam mantidos em cativeiro em Gaza.

Muitos dos colegas políticos de Walberg em Michigan foram rápidos em criticar seus comentários.

A deputada democrata Haley Stevens Postar no X “Ameaçar usar, recomendar o uso ou, Deus me livre, realmente usar armas nucleares, são táticas de guerra inaceitáveis ​​no século 21.”

O ex-deputado Justin Amash é um republicano palestino-americano concorrendo ao Senado disse em uma postagem Os comentários de Wahlberg foram “completamente indiferentes ao sofrimento humano” e “a sua sugestão de que centenas de milhares de palestinos inocentes, incluindo os meus próprios parentes que residem numa igreja cristã ortodoxa, deveriam ser exterminados é repreensível e indefensável”.

O senador estadual Darin Camilleri, um democrata, Ele pediu a Walberg que renunciassee Deputado Democrata. Don culpado Os comentários de Walberg disseram “Horrível e chocante” e sua posição “indefensável”.

“Os comentários do meu colega foram irresponsáveis ​​e equivocados”, disse a deputada Hillary Scholten, uma democrata. Disse em X. Ele chamou os comentários de Wahlberg de “desprezíveis”. enfatizou Peça-lhe para “retirar-se e pedir desculpas”.

Políticos e organizações fora de Michigan também discordaram dos comentários de Walberg.

Deputado Chris DeLucio, D-Pa., Comentários convidados “Cruel, desumano e bárbaro”, e o deputado Andy Kim, D-N.J. disse Os conceitos “vergonha” e “vergonha”

“Este apelo claro ao genocídio por parte de um membro do Congresso deve ser condenado por todos os americanos que respeitam a vida humana e o direito internacional”, disse Dawud Walid, diretor executivo do CAIR-MI, um grupo muçulmano de direitos civis, num comunicado. “Afirmar tão casualmente que todos os seres humanos em Gaza serão mortos envia uma mensagem surpreendente de que as vidas palestinas não são valorizadas”.