Juiz de Maryland encontrado morto em sua garagem, autoridades procuram homem que compareceu perante ele em caso de divórcio

Um juiz em Maryland foi baleado e morto na entrada de sua casa na quinta-feira, e as autoridades estão agora procurando por um homem cujo caso de divórcio foi supervisionado pelo juiz.

O juiz do Tribunal do Condado de Washington, Andrew Wilkinson, 52, foi encontrado do lado de fora de uma residência no bloco 19100 da Olde Waterford Road, em Hagerstown, por deputados em resposta a um relato de um tiroteio por volta das 20h, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Washington.

“A vítima sofreu ferimentos de bala. Ele foi transportado para o Meritus Medial Center, onde sucumbiu aos ferimentos”, disse o gabinete do xerife.

As autoridades não compartilharam detalhes adicionais sobre o que levou ao tiroteio e a investigação está em andamento.

Pedro Argot. Gabinete do Xerife do Condado de Washington, Maryland

A Atualizar Na manhã de sexta-feira, a delegacia informou que procurava um homem identificado como Pedro Argot, 49, em conexão com a investigação de homicídio.

Wilkinson era o juiz que supervisionava o caso de divórcio de Arcot, que foi aberto em junho de 2022, de acordo com os autos do tribunal.

Wilkinson presidiu uma audiência naquele caso de divórcio na manhã de quinta-feira, mostram documentos judiciais.

Essa audiência trata de um “julgamento parcial de divórcio absoluto”, segundo o documento.

Argot é descrito como tendo 1,80 metro de altura, 60 quilos, cabelo preto e olhos castanhos. Ele pode estar dirigindo uma Mercedes GL450 prata 2009, de acordo com o gabinete do xerife.

“Pedimos a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Arcot que não o aborde, mas que notifique imediatamente as autoridades”, disse o gabinete do xerife.

O gabinete do xerife disse que realizará uma entrevista coletiva às 11h de sexta-feira.

Soldados da Polícia Estadual de Maryland foram enviados na noite de quinta-feira “como precaução” para “proteger” os juízes que moram no condado de Washington, disse uma porta-voz da polícia estadual à NBC News.

Wilkinson nasceu em Guam em 1971, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Emory em 1997 e anteriormente atuou como promotor público assistente. Ele se tornou juiz associado do Tribunal do Condado de Washington em janeiro de 2020. Perfil on-line.

Neil C. Parrott, um ex-deputado estadual de Maryland, lamentou a morte de Wilkinson. X, escrevendo: “Notícias terríveis esta noite no condado de Washington. O juiz Andrew Wilkinson parece ter morrido após levar vários tiros.

“Por favor, ore pela nossa polícia e pela família do juiz Wilkinson neste momento”, escreveu Parrott.