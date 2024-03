O avião caiu em Truckee durante uma tempestade de neve no norte da Califórnia

Várias agências estão respondendo a um acidente de avião mortal perto do aeroporto Tahoe Truckee que ceifou duas vidas no sábado à noite durante uma nevasca na Sierra. O avião caiu perto de Glenshire Drive e Olympic Boulevard, disse a polícia. O Truckee Fire Protection District disse que a cena aconteceu entre o rio Truckee e os trilhos da ferrovia. Ninguém sobreviveu ao acidente, de acordo com Truckee Fire. O Aeroporto Tahoe Truckee confirmou que duas pessoas morreram no acidente, mas não forneceu informações adicionais sobre as vítimas. Nenhuma casa foi danificada, mas alguns trilhos da ferrovia estão sendo reparados por equipes. A causa do acidente ainda é desconhecida. Nenhuma estrutura foi ameaçada e nenhuma estrada foi fechada, disse a polícia. O meteorologista do KCRA 3, Dirk Verdoorn, disse que nevava levemente em Truckee no momento do acidente, a visibilidade era de meia milha e, embora o vento estivesse fraco, ainda não estava claro quantas pessoas estavam a bordo. A aeronave envolvida era uma aeronave monomotor turboélice. De acordo com os registros da Administração Federal de Aviação, era um Daher TBM 700. O avião decolou originalmente do Aeroporto Centennial, no Colorado, na tarde de sábado. Esta é uma história em desenvolvimento. Atualize esta página para atualizações.

Várias agências estão respondendo a um acidente de avião mortal perto do aeroporto Tahoe Truckee que ceifou duas vidas no sábado à noite durante uma nevasca na Sierra. O avião caiu perto de Glenshire Drive e Olympic Boulevard, disse a polícia. O Truckee Fire Protection District disse que a cena aconteceu entre o rio Truckee e os trilhos da ferrovia. Ninguém sobreviveu ao acidente, de acordo com Truckee Fire. O Aeroporto Tahoe Truckee confirmou que duas pessoas morreram no acidente, mas não forneceu informações adicionais sobre as vítimas. Nenhuma casa foi danificada, mas alguns trilhos da ferrovia estão sendo reparados por equipes. A causa do acidente ainda é desconhecida. Nenhuma estrutura foi ameaçada e nenhuma estrada foi fechada, disse a polícia. O meteorologista do KCRA 3, Dirk Verdoorn, disse que Truckee teve nevascas moderadas no momento do acidente, mas os ventos estavam fracos, com visibilidade de oitocentos metros. Ainda não está claro quantas pessoas estavam a bordo. A aeronave envolvida era uma aeronave monomotor turboélice. De acordo com o registro da Administração Federal de Aviação, trata-se de um Daher TBM 700. aviação-images.com Fotografia da aeronave Dahr TBM 700 do mesmo tipo envolvida no acidente de Truckee. O vôo decolou originalmente do Aeroporto Centennial, no Colorado, na tarde de sábado. Esta é uma história crescente. Atualize esta página para atualizações.