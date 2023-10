O défice dos EUA, fixado em 1,7 biliões de dólares, duplicará efetivamente até 2023

A dívida nacional era de 33 biliões de dólares este ano, e os observadores financeiros alertam que nas próximas três décadas, os custos dos juros da dívida serão a maior despesa do país. Escritório de Orçamento do Congresso Até 2053, a dívida federal do público 177 por cento do PIB.

O Tesouro disse na sexta-feira que os juros líquidos da dívida aumentariam para US$ 659 bilhões em 2023, contra US$ 475 bilhões no ano passado. A Fundação Peterson, um órgão de fiscalização financeira, observou na sexta-feira que 10,6 biliões de dólares em custos líquidos de juros durante a próxima década serão mais do dobro do que os EUA gastaram em juros nos últimos 20 anos.

“Acredito que chegamos a um momento crítico – nossos assuntos fiscais estão completamente fora do caminho”, disse Kent Conrad, membro sênior do Centro de Política Bipartidária, aos legisladores na quinta-feira, em uma audiência no Congresso sobre a necessidade de uma nova comissão fiscal. “O aumento dos défices e da dívida é uma preocupação económica e de segurança nacional.”

Os défices aumentaram este ano devido a uma série de factores, incluindo atrasos na cobrança de receitas fiscais devido às condições meteorológicas adversas e aos custos elevados inesperados de alguns programas federais. Por exemplo, a Receita Federal está a pagar milhares de milhões de dólares em reembolsos de impostos relacionados com o Crédito de Retenção de Funcionários, um benefício da era pandémica que foi recentemente suspenso devido a preocupações com fraude.