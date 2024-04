Pixel 9 Pro vaza em imagens da vida real com 16 GB de RAM [Gallery]

Após uma renderização em janeiro, imagens reais do Pixel 9 Pro mostrando a nova linguagem de design vazaram.

Compartilhado por Rozetked Hoje, deveria ser o suposto Pixel 9 Pro de 6,1 polegadas, em vez do modelo “XL” maior de 6,7 polegadas. Ele é identificado como “Cayman” na tela de lançamento, com 16 GB de RAM – um aumento de 4 GB em relação ao 8 Pro – e 128 GB de armazenamento.

Vemos um novo design de corpo (ao lado do iPhone 14 Pro Max de 6,7 polegadas), começando com uma nova barra de câmera em forma de pílula. O Pro claramente possui três lentes com flash e um recorte que deveria ser novamente um termômetro.

A seguir, vemos trilhos polidos (com linhas de antena embutidas) que mostram bem as impressões digitais, algo que era um problema com os modelos do iPhone Pro até a mudança para titânio no ano passado.

O botão liga / desliga (aproximadamente do mesmo tamanho) e o controle de volume estão na borda direita. As marcações regulatórias aparecem à esquerda, com um recorte de antena na parte superior. Na parte inferior, a porta USB-C é ladeada por um alto-falante de um lado. O outro possui um recorte para microfone e um slot para cartão SIM. Tenha cuidado para não conectar o extrator no orifício errado.