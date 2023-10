A vantagem de jogar em casa balança o NLCS a favor dos T-Backs

PHOENIX – Os Arizona Diamondbacks estão recebendo uma educação de classe mundial na pós-temporada de 2023. Eles ensinam algumas coisas aos Philadelphia Phillies.

Lição nº. 1: Há uma grande diferença entre jogar beisebol da temporada regular no centro de Phoenix e jogar beisebol nos playoffs no Chase Field.

O exemplo mais recente foi a impressionante vitória de sexta-feira por 6 a 5 sobre os Phillies no jogo 4 da National League Championship Series.

“Quando fazemos coisas assim, o mundo do beisebol vê o Arizona Diamondbacks como um bom time”, disse o técnico dos T-backs, Torrey Luullo. “Estou cansado dessa narrativa de que temos sorte de estar aqui.”

As estatísticas não dizem como os Diamondbacks empataram o NLCS em dois jogos cada. Sua ofensa costuma vazar. Algumas de suas estrelas estão passando por dificuldades, principalmente Corbin Carroll e Christian Walker.

A diferença é a vantagem de jogar em casa. Uma multidão barulhenta e implacavelmente esgotada, destruindo reputações e tímpanos. Em um jogo que contou com 36 jogadores e 16 arremessadores, 47.806 torcedores não pararam de gritar até que os Diamondbacks entrassem no círculo dos vencedores.

Mais uma vez, Lovullo reservou algum tempo após o jogo para agradecer pessoalmente aos torcedores do Arizona.

“Está muito alto”, disse Lovello. “Isso nos ajuda a superar esses altos e baixos emocionais. Você nos conduz nesses momentos difíceis.

O jogo não foi fácil de assistir. Os T-backs caminharam na ponta dos pés por uma delicada tapeçaria durante as primeiras seis entradas, montando um jogo bullpen para mascarar sua rotação inicial falha.

Eles perderam o controle enquanto dois arremessadores canhotos lutavam para dar alívio aos rebatedores canhotos na poderosa escalação da Filadélfia. Kyle Schwarber foi mais fundo do que Kyle Nelson na quarta entrada, ultrapassando Reggie Jackson na maioria dos home runs da pós-temporada por um rebatedor canhoto; E uma entrada depois, Brandon Marsh acertou uma dobradinha de RBI para deixar Andrew Chalfrank.

Os jogos Bullpen são ótimos durante os dias caninos do verão. Eles são perigosos em outubro porque muita coisa é necessária e muita coisa pode dar errado. Um pelotão de arremessadores substitutos nem sempre é tão bonito quanto os confrontos parecem no papel. Quando os Phillies se firmaram na sexta-feira, eles sentiram que tinham um domínio sobre o NLCS.

Mas os T-backs continuaram avançando. Quando Alec Thomas acertou um home run na lagoa para empatar o jogo na oitava entrada, era hora de Bedlam no Valley. Nem o time da casa nem a torcida local foram dissuadidos.

“Muitas pessoas não pensaram que estaríamos aqui”, disse Thomas. “Nada disso importa… (tem sido) uma temporada maluca, playoffs malucos, e estou muito grato por estar aqui com todos os caras.”

Que reviravolta. Nos dois primeiros jogos do NLCS, a diferença de pedigree e classe parecia gritante. Parecia que os Phillies eram um time de beisebol demais para os T-backs aguentarem. A história virou ouvidos surdos.

A grande reviravolta está dentro do Chase Field, um campo esparso e silencioso durante a temporada regular, muitas vezes chamado de necrotério ou hangar de avião. Não mais. A equipe está agora com 3 a 0 no Chase Field em uma pós-temporada onde cada jogo tem sido uma experiência emocionante e uma loucura total. E isso dá aos D-backs uma vantagem que lhes faltou durante grande parte da temporada regular, provando outro axioma do beisebol:

Antes de colocar os anéis nos dedos, você deve ouvir o zumbido nos ouvidos.

Siga @danbickley