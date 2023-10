O contrato UAW da Ford aumentará os custos e aliviará os conflitos trabalhistas

“Para alguns, os seus salários quase duplicam”, disse ele. “Como você pode dizer que não é grande?”

A reacção de Wall Street sugeriu que os investidores não encararam o acordo como um desastre. As ações da montadora caíram 1,7 por cento durante as negociações normais de quinta-feira.

Mas as ações da Ford caíram quase 5 por cento nas negociações depois que a empresa disse que o lucro antes dos custos de juros e impostos ficaria entre US$ 11 bilhões e US$ 12 bilhões por causa do custo da greve. 2023. A greve custará à empresa US$ 1,3 bilhão este ano e o Sr. Lawler disse.

Analistas do Barclays estimaram que os aumentos salariais anuais do novo acordo sindical, melhores benefícios previdenciários e outras medidas valeriam entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões por ano, ou cerca de 1% das vendas, ao final do período de quatro anos do contrato.

Senhor. Lawler disse em uma teleconferência que o acordo aumentaria os custos trabalhistas da empresa em uma média de US$ 850 a US$ 900 por veículo. À luz desses custos trabalhistas mais elevados, disse ele, a Ford tentará “encontrar eficiência e melhorar a produtividade para nos ajudar a atingir nossos objetivos”.