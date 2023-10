Comediante Hasan Minhaj sobre falsas alegações de islamofobia

O comediante postou um vídeo dando sua opinião sobre a matéria.

O comediante Hasan Minhaj foi acusado recentemente Nova iorquino Uma história jornalística que fabricou ou exagerou as histórias pessoais que ele conta em sua rotina de stand-up. O artigo sugeria que ele não era verdadeiro em seus relatos de suas experiências de vida, especialmente como muçulmano americano e asiático-americano. Em resposta a este artigo, Hasan Minhaj, O programa diário Alam divulgou um vídeo detalhado de 21 minutos contestando as acusações.

Artigo em Nova iorquino Hasan Minhaj pode ter exagerado a verdade ao partilhar os seus encontros pessoais com o racismo, a islamofobia e os desafios políticos.

Assista ao vídeo aqui:

Responder Nova Iorquinos Afirma que Hasan Minhaj oferece mais detalhes sobre três histórias sobre sua rotina de stand-up sob escrutínio. Essas histórias incluem sua experiência de ter sido recusado para um encontro promocional por causa de racismo, um encontro com policiais disfarçados monitorando a comunidade muçulmana em sua cidade natal e um incidente pessoal envolvendo um susto de antraz em sua casa.

No início do vídeo, ele disse que os fãs perguntaram, compreensivelmente: “Hassan Minhaj é um vigarista que usa falso racismo e islamofobia para avançar em sua carreira? Porque depois de ler aquele artigo, é isso que eu penso também.”

“Quero dizer a qualquer pessoa que se sentiu traída ou ofendida por minha postura, sinto muito. Fiz escolhas artísticas para me expressar e esclarecer questões maiores que afetam a mim e à minha comunidade, e me sinto péssimo por ter decepcionado as pessoas. “

“A razão pela qual me sinto péssimo é porque não sou psicopata”, acrescentou. “Mas este artigo da New Yorker certamente me fez parecer um.” O artigo era “desnecessariamente enganoso, não apenas sobre minha posição, mas sobre mim como pessoa. A verdade é que aconteceram racismo, vigilância do FBI e ameaças à minha família”.

“Então vou fazer o que Hasan Minhaj nunca fez: vou mergulhar fundo no meu próprio escândalo com gráficos, porque há muitas evidências que dei ao New Yorker e eles ignoraram o que eu queria. Mostrar para você”, continuou ele.

De acordo com O repórter de Hollywood, no especial Netflix de Minhaj Rei do baileEle conta a história de convidar uma mulher branca (a quem dá o apelido de “Bethany Reed”) para um baile, chegando na casa dela, e Bethany não vai com ele porque sua mãe mandou. A filha deles não quer ficar com um “menino moreno”.

“A mãe de Bethany realmente disse isso – foi alguns dias antes do baile”, disse ela no vídeo. “Eu disse ao repórter que criei a cena da porta para levar o público ao espírito daquele momento.”

No vídeo, Hasan Minhaj reproduz um áudio de parte de sua conversa com a autora Clare Malone, onde eles discutem uma cena específica.

Além disso, o vídeo traz e-mails e mensagens de texto trocadas entre Minhaj e Bethany, comprovando que ele forneceu essas provas à imprensa. As mensagens mostram Bethany agradecendo Minhaj por seus esforços para proteger ela e sua família.