Furacão Otis: dezenas de mortos no estado mexicano de Guerrero

Pelo menos 27 pessoas morreram quando o furacão Otis atingiu a costa do Pacífico do México na quarta-feira, disseram autoridades.

Acapulco foi uma das áreas mais atingidas, com 80% dos hotéis do resort danificados e ruas inundadas.

O presidente mexicano entrou na cidade por terra, tendo a certa altura que sair do carro e caminhar, com os destroços de um deslizamento de terra bloqueando a rodovia.

Embora os ventos tenham enfraquecido de forma relativamente rápida à medida que Otis se deslocava para o interior, o serviço meteorológico do México alertou que fortes chuvas inundariam Guerrero, enquanto Michoacán, no estado do México, Morelos e Oaxaca poderiam esperar as mais fortes.