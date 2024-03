Lojas McDonald's atingidas por falha global de TI

Londres/Hong Kong/Nova York

O McDonald's foi atingido na sexta-feira por uma falha de sistema que fechou restaurantes em todo o mundo, incluindo nos EUA, Austrália, Japão, Hong Kong e Reino Unido, e interrompeu os pedidos online e de aplicativos.

por volta da 1h ET McDonald's (DCM) “Um sistema de tecnologia global sofreu uma interrupção, que foi rapidamente identificada e corrigida”, disse o diretor global de informações, Brian Rice, em comunicado publicado no site da empresa.

“Muitos mercados estão online novamente e os demais estão em processo de retorno”, disse ele. “Este problema não é causado diretamente por um incidente de segurança cibernética; Em vez disso, foi causado por um provedor terceirizado durante uma alteração de configuração.”

Mais cedo, Um caixa de uma loja McDonald's em Nova York disse à CNN que o sistema de TI da loja caiu por volta da 1h e voltou a funcionar por volta das 5h.

Enquanto isso, o McDonald's Japan X disse em um post na sexta-feira: “Várias lojas em todo o país suspenderam temporariamente as operações”.

Na Inglaterra, Maria Avram trabalha em um restaurante McDonald's Em Londres, disse ele à CNN, o sistema caiu entre 6h e 7h, horário local (2h e 3h ET), e os funcionários tiveram que anotar os pedidos pessoalmente e dizer aos colegas na cozinha o que cozinhar.

Um porta-voz do McDonald's Austrália disse à CNN que seus restaurantes em todo o país foram afetados pela interrupção.

Problemas também foram relatados em Hong Kong e Taiwan.

O McDonald's Hong Kong disse no Facebook: “Os quiosques móveis de pedidos e auto-encomenda não estão funcionando devido a uma interrupção no sistema de computador. Faça o pedido diretamente no balcão do restaurante. Esses serviços foram agora restaurados, disse mais tarde.

O serviço McDelivery da rede de fast-food taiwanesa disse em seu site: “O sistema está em manutenção e os serviços de pedidos on-line e por telefone estão temporariamente suspensos”.

A emissora taiwanesa TVBS citou o McDonald's Taiwan dizendo que alguns de seus restaurantes e o McDelivery estavam temporariamente impossibilitados de realizar transações devido a interrupções na Internet. O McDonald's garantiu aos clientes que estava investigando a situação e fazendo os reparos necessários, informou a TVBS.

Tem McDonald’s Mais de 41.800 lojas Em todo o mundo, quase 13.500 estão nos Estados Unidos, seu maior mercado.

Dos outros países afetados, o Japão tem o maior número de restaurantes McDonald's – quase 3.000 – seguido pelo Reino Unido com 1.500 lojas e pela Austrália com mais de 1.000.

A interrupção contribui para um início de ano instável para o McDonald's. Durante a sua última apresentação de resultados no mês passado, a empresa disse que a guerra no Médio Oriente estava a afectar os seus negócios e continuaria a afectar. Assim como outras marcas americanas, sofreu boicotes em diversos mercados da região.

O presidente-executivo, Christopher Kempczynski, disse que o McDonald's teve algum impacto negativo nas vendas em outros países muçulmanos, como Malásia e Indonésia.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.