Na ONU, Lavrov da Rússia alertou o mundo sobre um ‘limiar perigoso’

NAÇÕES UNIDAS, 24 Abr (Reuters) – O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta segunda-feira que o risco de conflito entre as potências mundiais está em um “pico histórico” e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que o mundo está “à beira do empate”. mais.” Mais perigoso do que durante a Guerra Fria.

Guterres, que se sentou ao lado de Lavrov no Conselho de Segurança da ONU, criticou a invasão russa da Ucrânia por causar enorme sofrimento e devastação no país e alimentar o deslocamento econômico global causado pela pandemia de coronavírus.

“As tensões entre as grandes potências estão em níveis históricos. Há riscos de conflito por desventura ou erro de cálculo”, disse a Diversity and Founding UN. Guterres disse em uma reunião de 15 membros sobre a carta.

Lavrov presidiu a reunião do conselho enquanto a Rússia ocupa a presidência rotativa mensal do conselho no mês de abril.

“Durante a Guerra Fria, atingimos um limite perigoso, talvez ainda mais perigoso”, disse Lavrov. “A situação é agravada pela perda de confiança no multilateralismo.”

“Vamos chamar de pá por pá. Ninguém permite que as minorias ocidentais falem em nome de toda a humanidade”, disse Lavrov.

[1/6] O embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, fala com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre “Diversidade efetiva por meio da salvaguarda dos princípios da Carta das Nações Unidas” na sede da ONU em Nova York. , EUA, 24 de abril de 2023. REUTERS/Brendan McDermid

Uma série de membros do Conselho de Segurança, incluindo Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, condenaram a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

“Hoje, nosso hipócrita convidador, a Rússia, invadiu sua vizinha Ucrânia e atingiu o cerne da Carta da ONU”, disse a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, à assembléia.

“Esta guerra ilegal, não provocada e desnecessária é diretamente contra nosso princípio mais sagrado: a guerra de agressão e agressão territorial nunca é aceitável”, disse ele.

Thomas-Greenfield pediu a libertação do repórter do Wall Street Journal Ivan Gershkovich e do ex-fuzileiro naval Paul Whelan, e acusou a Rússia de violar a lei internacional ao deter americanos injustamente. A irmã de Whelan, Elizabeth, estava na câmara do Conselho de Segurança na segunda-feira.

Enquanto as Nações Unidas buscam salvar um acordo que permite exportações seguras do Mar Negro de grãos ucranianos do Mar Negro que expiram em 18 de maio, ele pediu a continuação da implementação desse acordo e de um acordo relacionado sob o qual as Nações Unidas se comprometeram a facilitar a própria Rússia. Exportação de grãos e fertilizantes.

“Eles demonstram claramente que tal cooperação é necessária para criar maior segurança e prosperidade para todos”, afirmou.

Reportagem de Michael Nichols

