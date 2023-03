Atacantes de Tekashi 6ix9ine são presos após ataque a academia na Flórida

notícias

31 de março de 2023 | 1h38

Três homens acusados ​​de agredir o rapper Dekashi 6ix9ine em uma academia na Flórida na semana passada foram presos na noite de quinta-feira.

TMZ

Três pessoas foram presas em flagrante nesta quinta-feira espancamento brutal O rapper Tekashi 6ix9ine no banheiro de uma academia na Flórida na semana passada.

Os suspeitos – Rafael Medina Jr., 43, e Anthony Maldonado, 25, e Octavius ​​​​Medina, 23 – foram autuados na Cadeia do Condado de Palm Beach sob a acusação de roubo e agressão. WPTV reportado.

De acordo com a agência, eles foram pegos por detetives do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach.

6ix9ine, cujo nome legal é Daniel Hernandez, saltou para o LA Fitness no sul da Flórida na última terça-feira. Uma parte do ataque se tornou viral depois que foi publicado online pelo OnlyIndate.

O rapper de 26 anos estava desprotegido durante o ataque, que o deixou com o rosto ensanguentado e ferimentos no maxilar, costelas e costas.

Rafael Medina Jr. Otávio Medina.

Antonio Maldonado.

A polícia e o EMS foram chamados e o rapper foi levado ao hospital de ambulância.

De acordo com a WPTV, seus agressores devem comparecer ao tribunal na sexta-feira.