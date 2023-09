Travis King: Coreia do Norte decidiu ‘deportar’ um soldado americano, informou a mídia do país

CNN

A Coreia do Norte decidiu “deportar” o soldado Travis King do Exército dos EUA Passou no norte da Coreia do Sul durante uma visita à Área de Segurança Conjunta em julho, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira.

“O órgão competente da RPDC decidiu expulsar o soldado norte-americano Travis King, que entrou ilegalmente no território da RPDC ao abrigo da lei da República”, informou a KCNA. O relatório disse que a investigação sobre King foi “concluída”.

A declaração da KCNA não deixou claro onde, quando e como King seria expulso.

King cruzou a linha de demarcação militar da Coreia do Sul para a Coreia do Norte em julho, durante uma visita à Área de Segurança Conjunta dentro da Zona Desmilitarizada (DMZ). King, um soldado júnior alistado designado para as Forças dos EUA na Coreia, enfrenta acusações de agressão na Coreia do Sul e retornará a Fort Bliss, Texas, e foi dispensado do serviço militar um dia antes de viajar para a Coreia do Norte, informou a CNN anteriormente.

A Coreia do Norte disse na quarta-feira que “King admitiu ter se infiltrado ilegalmente no território da RPDC porque tinha um mau pressentimento contra o abuso desumano e a discriminação racial dentro das forças armadas dos EUA”.

A CNN não conseguiu verificar se estas eram as palavras do próprio King.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse no mês passado que o uso do soldado norte-americano Travis King pela Coreia do Norte era “fora do normal”. Uma ferramenta de propaganda ou negociação.

“Eles certamente poderiam. … Não vemos nenhuma indicação de que isso é o que está acontecendo aqui, mas certamente não há caráter para eles”, disse Kirby a Jake Tapper da CNN em “The Lead”. certifique-se de obter informações sobre ele.”

Kirby disse que o paradeiro de King não era claro na época e as informações sobre “as condições sob as quais ele está detido” e sua saúde.