Quase uma dúzia de lojas do condado de San Diego serão vendidas sob a fusão Kroger-Albertsons – NBC 7 San Diego

Kroger e Albertsons divulgaram na terça-feira uma lista de 579 lojas que seriam vendidas sob a proposta de megafusão das mercearias, incluindo 63 locais na Califórnia.

A maioria das localidades da Califórnia fica no sul da Califórnia.

De acordo com a Bloomberg, o CEO da Kroger enviou um memorando aos funcionários de todas as lojas afetadas informando-os sobre os planos de transferência de locais para a C&S Whole Foods se a fusão for concretizada. Todos os funcionários poderão manter seus empregos por meio da C&S, disseram as autoridades.

A fusão está a ser contestada pela Comissão Federal do Comércio, que afirma que a proposta de fusão de 24,6 mil milhões de dólares reduziria a concorrência no mercado, levaria a preços mais elevados dos produtos alimentares e afectaria negativamente os trabalhadores.

Kroger negou tais alegações, insistindo que nenhuma loja, centro de distribuição ou fábrica seria fechada e que “os clientes se beneficiarão de preços mais baixos e maior seleção” através da fusão.

O sindicato United Food and Commercial Workers, que representa os trabalhadores de supermercados, emitiu um comunicado na terça-feira dizendo que continuará a se opor à fusão.

“O anúncio de hoje não muda nada”, disse o sindicato. “A fusão não é um acordo fechado, longe disso. Estamos focados em impedir a megafusão proposta pelas mesmas razões que dissemos desde que foi anunciada pela primeira vez, há 20 meses – porque prejudica os trabalhadores. prejudica fornecedores e comunidades, e é janeiro e rejeitado pelos procuradores-gerais dos estados de Colorado e Washington em fevereiro e aplaudimos suas ações. Esta lista de desinvestimento proposta, as empresas tornaram pública hoje, há meses e não mudou sua oposição. a fusão proposta.

“Essas contestações legais à fusão proposta estão avançando com audiências programadas para começar no final de julho e durar até setembro.”

Abaixo estão as lojas da Califórnia que serão vendidas na fusão proposta. Os lugares no condado de San Diego são ousados.

Won’s – 5671 Canaan Road, Agoura Hills

Pavilhões – 9467 W Olympic Blvd, Beverly Hills

Pavilhões – 1110 W Alameda Ave, Burbank

Vance – 301 N Pass Ave, Burbank

Vance – 820 Arnell Road, Camarillo

Vance – 6951 El Camino Real, Carlsbad

Vance – 3439 Montebello Way, Carlsbad

Albertsons – 200 E Sepulveda Blvd, Carson

Vons – 185 E 17th St., Costa Mesa

Pavilhões – 11030 Jefferson Blvd, Culver City

Albertsons – 33601 Del Obispo St, Dana Point

Vance – 2606 Del Mar Heights Road, Del Mar

Albertsons – 2899 Jamacha Road, El Cajon

Albertsons – 7201 Yorktown Ave, Huntington Beach

Albertsons – 16600 Bolsa Chica St, Huntington Beach

Vons – 500 E Manchester Blvd, Inglewood

Vons – 3233 Foothill Blvd, La Crescenta

Pavilhões – 7544 Girard Ave, La Jolla

Vons – 78271 Hwy 111, La Quinta

Pavilhões – 600 N Pacific Coast Hwy, Laguna Beach

Albertsons – 1500 NH St, Lompoc

Vons – 1820 Ximeno Ave, Long Beach

Vons – 11322 Los Alamitos Blvd, Los Alamitos

Albertsons – 3901 Crenshaw Blvd, Los Angeles

Vons – 3118 S Sepulveda Blvd, Los Angeles

Vons – 3461 W 3rd St., Los Angeles

Vons – 1430 S Fairfax Ave, Los Angeles

Vons – 6571 W 80th St, Los Angeles

Pavilhões – 29211 Heathercliff Road, Malibu

Vons – 410 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach

Pavilhões – 4365 Glencoe Ave, Marina del Rey

Vons – 2039 Verdugo Blvd, Montrose

Albertsons – 730 Quintana Road, Morro Bay

Albertsons – 541 S Reno Road, Newbury Park

Pavilhões – 2660 San Miguel Dr., Newport Beach

Pavilhões – 1000 Bayside Dr., Newport Beach

Albertsons – 9022 Balboa Blvd, Northridge

Vance – 17380 Sunset Blvd, Pacific Palisades

Albertsons – 42095 Washington St., Palm Desert

Albertsons – 1751 N Sunrise Way Ste 1, Palm Springs

Vons – 4733 E Palm Canyon Dr, Palm Springs

Pavilhões – 7 Peninsula Ctr, Península de Palos Verdes

Albertsons – 804 Avenida Pico, São Clemente

Pavilhões – Avenida Pico 989, San Clemente

Pavilhões – 3850 Valley Center Dr., San Diego

Vons – 11986 Bernardo Plaza Dr., San Diego

Vance – 1702 Garnet Ave, San Diego

Vons – 2495 Truxtun Road Ste 100, San Diego

Safeway – 1499 Washington Ave, San Leandro

Vons – 1440 W 25th St., San Pedro

Vons – 163 S Turnpike Road, Santa Bárbara

Vons – 9643 Mission Gorge Road, Santee

Pavilhões – 1101 Pacific Coast Hwy, Seal Beach

Pavilhões – 14845 Ventura Blvd, Sherman Oaks

Albertsons – 543 Sweetwater Road, Spring Valley

Vance – 25850 A Estrada Velha, Rancho Stevenson

Vons – 4033 Laurel Canyon Blvd, Studio City

Vons – 18439 Ventura Blvd, Tarzana

Vons – 7789 Foothill Blvd, Tujunga

Vance – 6040 Telegraph Road, Ventura

Pavilhões – 6534 Platt Ave, West Hills

Pavilhões – 8969 Santa Monica Blvd, West Hollywood

Albertsons – 23893 Clinton Keith Road, Wildomer