Tudo estava indo bem até que um convidado surpresa apareceu no palco com um violão na mão.

O show principal do Coachella de Bad Bunny em 2023 na noite de sexta-feira foi um show épico. O superastro porto-riquenho foi o primeiro artista solo latino a encabeçar o festival de música e quebrou a barreira com um carisma dominante e respeito sincero pela música que o criou.

Durante o set de sexta-feira à noite, o artista apareceu em uma linha de pratos coloridos apoiados por elaborados designs de palco – a princípio parecendo um posto de gasolina no deserto, o artista se dirigiu à gigantesca multidão de seu altar em uma plataforma suspensa.

O set abriu com seu single de 2022 “Titty Me Pregundo” e incluiu favoritos globais como “I Like It” (sem Cardi B e J Balvin) e “See You A Tu Mama”, um remix do imortal “The Girl. “correu De Ipanema” para uma nova geração.

Falando entre as músicas em espanhol – no início, ele perguntou ao público qual idioma eles preferiam, os resultados foram claros – como Bad Bunny explicou com confiança aos milhares, “Nunca antes hubo uno como yo” ou: “Nunca houve um como eu .”

Bad Buddy subiu ao palco principal do Coachella para homenagear a história da música que o inspirou, usando pequenos interlúdios de documentários que apareciam na tela durante as transições do show.

Começando com uma homenagem às origens da bateria e do ritmo do Congo e da Nigéria até a história da salsa e do reggaeton (com uma referência ao grande Tito Puente), seu set homenageou a multidão de artistas e estilos musicais que convergiram para informar sua manchete de abertura. Aja para o festival.

O único revés veio no final, quando ele decidiu dividir o palco com uma atração anterior do Coachella.

Matt Winkelmeyer/Getty Images para Coachella

Enquanto Bad Bunny abria caminho entre a multidão, uma figura misteriosa apareceu ao lado do palco. Até Bad Bunny voltar aos holofotes, as câmeras revelaram um convidado surpresa: Post Malone.

Ondas de emoção (e ambiguidade) ecoaram no fundo do campo de pólo, e os dois artistas reduziram o ritmo para um dueto sombrio, com Post Malone dedilhando o violão.

Eles começaram a cantar “La Cancione” de Bad Bunny e, no primeiro minuto, a guitarra de Post Malone começou a dedilhar e staccato. A princípio, o artista de rosto tatuado parecia estar criando deliberadamente uma mudança rítmica na música, mas em segundos ficou claro que o microfone que amplificava sua guitarra havia falhado.





Constrangidos, os dois artistas se esforçaram para consertar os problemas de som. A guitarra tentou pegar um microfone solo enquanto Bad Bunny cantava com outro microfone, mas seu plano B falhou rapidamente. A multidão ajudou com uma versão a cappella de “Yonakuni”, mas o ato rapidamente perdeu força.

Post Malone – que é conhecido por atrair olhares suspeitos dos locais quando visita a cidade anfitriã do festival, Indio – rapidamente sai do palco e deixa Bad Bunny, terminando seu set sem problemas técnicos.

Fogos de artifício explodiram no céu enquanto Bad Bunny se recuperava de uma confusão para fechar a primeira noite do Coachella 2023.