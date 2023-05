Tiroteio no Memorial Day em Hollywood Beach Broadway fere 9, incluindo crianças – NBC 6 South Florida

Pelo menos nove pessoas, incluindo crianças, foram hospitalizadas depois que uma discussão no Hollywood Beach Broadwalk terminou em tiroteio, disse a polícia.

A polícia de Hollywood disse ter recebido ligações sobre várias pessoas envolvidas em tiros disparados durante uma briga entre dois grupos perto da Johnson Street.

As nove vítimas – incluindo quatro crianças de 1 a 17 anos – foram levadas para o Memorial Regional Hospital e o Joe DiMaggio Children’s Hospital. Cinco adultos com idades entre 25 e 65 anos também foram hospitalizados.

Uma das vítimas passou por cirurgia, enquanto as demais estão em condição estável, disse a polícia.

Enquanto a polícia prendeu uma pessoa que está fugindo, outra pessoa está fugindo.

“Obrigado aos bons samaritanos, paramédicos, policiais e médicos e enfermeiras de pronto-socorro por sua resposta imediata às vítimas do tiroteio de hoje”, disse o prefeito de Hollywood, Josh Levy, em um post no Facebook.

O vídeo de uma transmissão ao vivo de Hollywood Beach, no centro de Hollywood, parece mostrar as consequências imediatas do tiroteio – onde as pessoas podem ser vistas correndo ou se protegendo enquanto os tiros são disparados.

O vídeo do celular de uma testemunha mostra equipes de resgate cuidando de várias pessoas com ferimentos na praia.

“Ouvi três tiros e pude ver as pessoas correndo lá fora gritando”, disse Marvin Michael.

No Memorial Regional Hospital, um paciente não relacionado ao tiroteio descreveu o caos enquanto os paramédicos levavam as vítimas para o centro de trauma.

“Houve um choque total, e ouvimos isso dos palestrantes durante nossa visita”, disse Cheyenne Ramos. “Foi muito intenso com muitos enfermeiros entrando e saindo da sala de emergência tentando ver o que estava acontecendo porque muitas pessoas estavam entrando.”

As pessoas foram instruídas a evitar a área de Johnson a Garfield Streets, exceto Hollywood Beach Broadwalk. Uma área de reunificação foi estabelecida na Johnson Street e no Northern Ocean Bus Loop.

As praias do sul da Flórida, incluindo Broadwalk, receberam uma enxurrada de visitantes no fim de semana do Memorial Day nos últimos dias.

A polícia de Hollywood está pedindo a qualquer pessoa com dicas ou informações que entre em contato com hollywoodtips@hollywoodfl.org.

Não há mais detalhes disponíveis. Volte com NBC6 para atualizações.