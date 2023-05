Morta Tina Turner: últimas notícias e homenagens após a morte da lendária cantora aos 83 anos

Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

Tina Turner morreu de causas naturais na quarta-feira (24 de maio), foi confirmado.

“A rainha do rock’n’roll Tina Turner faleceu hoje aos 83 anos em sua casa em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça, após uma longa doença”, disse seu agente em um comunicado.

“Com ela, o mundo perde uma lenda musical e um exemplo.”

A cantora superou seu comportamento violento e abusivo para se tornar uma artista solo no topo das paradas na década de 1960 com seu marido, Ike Turner.

Turner ganhou uma legião de fãs por suas apresentações ao vivo e ficou mais conhecida por canções como “Private Dancer”, “The Best”, “What’s Love Got to Do With It” e “Proud Mary”.

Nascida Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939 em Friendship, Tennessee, Turner vendeu mais de 180 milhões de álbuns e ganhou 12 prêmios Grammy.

Turner foi diagnosticado com câncer de intestino em 2016 e passou por um transplante de rim em 2017.

Estrelas do entretenimento, incluindo Mick Jagger, Bryan Adams, Rosario Dawson, Paloma Faith e Naomi Campbell prestaram homenagem ao cantor icônico.