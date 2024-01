As carnes de charcutaria Costco foram associadas a um surto de salmonela que deixou dezenas de pessoas doentes

De acordo com o CDC, as carnes de charcutaria vendidas na Costco e no Sam's Club têm sido associadas a surtos de salmonela nos Estados Unidos.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças investigam surtos em 22 estados desde 5 de janeiro. Na atualização de quinta-feira, 23 novas doenças foram adicionadas à contagem, Um total de 47 casos Desde que o julgamento começou.

Dez pessoas foram hospitalizadas desde o surto, de acordo com o CDC.

O CDC alerta os consumidores para não comerem certos produtos de charcutaria vendidos na Costco e no Sam's Club.

A marca Busseto “Charcuterie Sampler” contendo presunto, soppressata doce e coppa seca vendida no Sam's Club deve ser evitada, independentemente do código do lote, disse o CDC. As carnes vêm em um pacote duplo de dois pacotes de 9 onças.

E a marca Fratelli Beretta “Antipasto Gran Beretta” vendida na Costco deve ser evitada, segundo o CDC. Um pacote duplo de dois pacotes de 12 onças contém salame seco revestido com pimenta preta, salame seco italiano, copa seca e presunto. Qualquer lote desses pacotes pode ter código contaminado.

Os consumidores que compram esses produtos devem jogá-los fora sem comê-los, disse o CDC. A empresa também disse que as empresas devem evitar oferecer e vender produtos. Se esses materiais entrarem em contato com alguma superfície ou recipiente, lave-os com água quente e sabão ou coloque-os na máquina de lavar louça.

Os investigadores estão investigando se algum outro produto pode ter sido contaminado, disse o CDC.

O CDC disse em comunicado à imprensa que as informações atualizadas vieram de entrevistas com pessoas que ficaram doentes após comerem as carnes. Quatro dos entrevistados adquiriram produtos da marca Fratelli Beretta antes de adoecerem. Três compraram a amostra da marca Busseto e dois disseram que compraram charcutaria do Sam's Club, mas não conseguiam lembrar o nome da marca.

Os sintomas da salmonela geralmente aparecem de seis horas a seis dias após a ingestão da bactéria. Os sintomas incluem diarreia, febre e cólicas estomacais.