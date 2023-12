NASA transmite o primeiro vídeo do espaço profundo, apresentando Taters the Cat

Deixe um comentário sobre esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

A caminho de Marte, a quase 30 milhões de quilômetros da Terra, Taters the Cat teve uma grande chance. Orange Tabby estrela o primeiro vídeo transmitido do espaço profundo, um experimento bem-sucedido da NASA que marcou um marco no avanço da capacidade dos humanos de enviar comunicações além da órbita da Terra. Um clipe divertido de Taters, de propriedade de um funcionário da NASA, foi enviado de volta à Terra por uma espaçonave na semana passada. declarado Segunda-feira. Em breve, dizem os cientistas, a mesma tecnologia laser que enviou Tatters para um laboratório na Califórnia permitirá aos astronautas enviar vídeos de Marte.

A NASA disse que a descoberta pode mudar a forma como as espaçonaves se comunicam em missões interplanetárias e já está sendo preparada para uso pelos próximos astronautas a caminho da Lua. Permitirá que vídeos de banda larga, informações científicas e imagens de alta definição sejam enviadas para casa de muito além da Lua, e em alta velocidade.

“O que fizemos foi aplicar esta tecnologia a satélites próximos da Terra e em órbita lunar e estendê-la ao espaço profundo”, disse Malcolm Wright, líder de vôo de laser no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia. “Esta demonstração que fizemos realmente mostra o potencial da tecnologia”.

O clipe de Taters brincando com um apontador laser – um brinquedo popular para gatos e uma referência à tecnologia laser usada para transmissão – é o primeiro de uma série de experimentos planejados com Psyche nos próximos dois anos. A cada semana, à medida que a espaçonave se afasta da Terra, os cientistas e engenheiros da NASA tentarão transmissões de vídeo a distâncias maiores, alcançando a distância de Marte em meados de 2024, disse Wright.

“O mais importante agora é mostrar credibilidade e força”, disse Wright ao The Washington Post. “Portanto, é uma inovação, não apenas única, mas pode ser um carro-chefe. Queremos demonstrar potencial.

A 30 milhões de quilômetros de distância, Psyche está a uma fração da distância de Marte quando o gato enviou o vídeo. O sinal chegou ao Telescópio Hale no Observatório Palomar do Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde foi baixado e enviado ao Laboratório de Propulsão a Jato, onde o vídeo foi reproduzido.

Assim que o vídeo chegou ao laboratório, as equipes do observatório e do laboratório se comunicaram via Zoom, explicou Wright. Na chegada, a excitação se espalhou.

“Você pensa antes de tudo que pode dar errado. [Then] Você fica tipo, ‘Oh meu Deus, está tudo funcionando’”, disse Wright. “Faz todos os anos de trabalho duro e esforço valerem a pena.”

Taters, por sua vez, não trabalhou muito.

Tabby, 3 anos, pertence a Joby Harris, estrategista visual da equipe de design da NASA, que usa arte para comunicar missões ao público. A equipe foi encarregada de criar um vídeo significativo, mas engraçado, para trazer de volta à Terra, disse ele.

Os designers queriam pendurar imagens clássicas da tecnologia da NASA como “It’s an Experiment”. Eles foram inspirados pela história da transmissão, disse Harris: Nos primeiros dias da televisão, o desenho animado Felix, o ídolo do gato apresentou Em testes de transmissão. READ Líder iraniano visita a Arábia Saudita pela primeira vez para cúpula sobre a guerra Israel-Hamas

Pensando nisso, os designers pensaram em usar um gato que persegue lasers. Harris enviou o vídeo de seu gato como espaço reservado, sem a intenção de usá-lo. Mas seu grupo era “tão charmoso e simples”, disse ele.

Eles queriam um clipe de alta qualidade, então Harris foi para casa e preparou uma sala para a gravação do vídeo. Ele colocou luzes e câmeras. Coloque baterias novas no apontador laser.

Os namorados, é claro, não queriam nada com isso.

“Ele sabia que algo estava acontecendo”, disse Harris. “Passei uma hora tentando fazê-lo jogar.”

O gato recusou. Frustrado, Harris retirou todo o equipamento. Quando ele voltou para a sala, as filhas estavam dormindo no sofá. Ele parecia tão perfeito que Harris pegou seu telefone.

Taters “enlouqueceu com um apontador laser”.

Apesar dos membros da equipe Harris estava nervoso sobre se o público gostaria do vídeo tanto quanto ele, mas parece ter sido um sucesso.

“A comunicação através da luz é muito complexa, mas como fazer as pessoas falarem sobre isso? Você faz as pessoas falarem sobre coisas sobre as quais as pessoas normalmente falam”, disse Harris.

Ao contrário do brinquedo de Taters, o laser enviado ao espaço é infravermelho e invisível. A equipe de Wright no laboratório aponta um laser para a espaçonave, cujo instrumento então direciona o laser codificado para baixo. Semelhante ao funcionamento da Internet de fibra óptica de alta velocidade, os dados viajam com um sinal de laser em vez de ondas de rádio, disse Wright. Os dados se movem muito mais rápido que a transmissão de rádio.

“Usar lasers é semelhante ao que fizemos com fibra óptica no solo”, disse Wright. “O desafio é que não há fibra no espaço, é claro. Então você tem que fazer isso através da linha de visão. READ O chip M3 Pro é mais rápido que o M2 Pro em resultados de benchmark não verificados

Mirar o laser na espaçonave foi a parte mais difícil, disse Wright. Como tanto a Terra como a nave espacial estão em movimento, os lasers devem identificar a localização do alvo em poucos minutos.

“O feixe é tão estreito que não pode simplesmente apontar para a Terra. Ele tem que saber onde está na Terra, “Wright disse.” Tentar acertar uma moeda a um quilômetro de distância quando você está indo a 17.000 milhas por hora – esse é o desafio.”

O Psyche foi lançado em 13 de outubro e levará cerca de seis anos para chegar ao cinturão de asteroides. Durante pelo menos dois anos, os engenheiros e cientistas da NASA planejam continuar testando o transceptor. Após as férias deste mês, eles farão um teste todas as segundas-feiras, disse Wright. A seguir, em janeiro, Psyche estará a 30 milhões de milhas de distância.

Quanto a Taters, ele está muito ocupado dormindo para ouvir sobre sua fama crescente.