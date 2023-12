Tempestade na Nova Inglaterra deixa quase 600 mil pessoas sem energia

Os rios inundaram casas e partes de Vermont forçaram evacuações devido a inundações devastadoras neste verão, e centenas de milhares de pessoas em toda a Nova Inglaterra ficaram sem energia na terça-feira, após uma poderosa tempestade costeira.

Mais de sete centímetros de chuva caíram em algumas comunidades de Vermont, combinando-se com o derretimento da neve para enviar rios e riachos para suas margens e para ruas e porões. O governador Bill Scott disse que as enchentes pareciam ter sido menores do que as que o estado sofreu em julho, mas ainda podem ser generalizadas.

“Foi um verdadeiro soco no estômago”, disse o Sr. Scott disse em entrevista coletiva na noite de segunda-feira que algumas comunidades que inundaram em julho foram inundadas novamente.

A tempestade atingiu a Costa Leste no domingo e na segunda-feira, inundando ruas e fechando escolas da Carolina do Sul ao norte do Maine antes de entrar no leste do Canadá.