O Partido Republicano da Câmara escolhe Jim Jordan como candidato a orador em meio à crise de liderança

Os republicanos da Câmara escolheram o deputado Jim Jordan como seu novo presidente nomeado, no entanto, como a conferência enfrenta uma crise de liderança, não está claro se o republicano de Ohio conseguirá reunir apoio suficiente para levar Cavell a uma votação plena na Câmara.

Mas Jordan enfrenta forte oposição de mais de 50 republicanos para ser eleito presidente da Câmara, o que significa que ele tem um problema matemático mais difícil do que a candidatura do líder da maioria, Steve Scalise. Uma corrida repentina na noite de quinta-feira, depois de enfrentar forte oposição.

Na sexta-feira, Jordan ganhou a indicação de Presidente contra o Representante Republicano. Austin Scott Uma proposta surpresa de última hora – a da Geórgia – numa votação de 124-81.

Jordan convocou uma segunda votação, perguntando se os membros o apoiariam em plenário, na tentativa de ver se isso reduziria sua oposição. A votação, por voto secreto, foi de 152-55. Jordan, ou qualquer outro candidato republicano para presidente, só pode perder quatro votos do Partido Republicano quando toda a Câmara votar para presidente, se todos os membros votarem.

Ao não conseguir unificar-se em torno de um único candidato, a convenção do Partido Republicano mergulhou a Câmara num território desconhecido e congelou efectivamente a câmara numa altura em que estão a preparar-se grandes crises internacionais e internas. A guerra de Israel contra o Hamas Uma possível paralisação do governo em meados de novembro.

Jordan tornou-se conhecido como aliado leal de Donald Trump e foi endossado pelo ex-presidente em sua candidatura ao cargo de porta-voz. O republicano de Ohio atua como presidente do poderoso Comitê Judiciário da Câmara.

A caminho de uma reunião anterior da convenção do Partido Republicano na manhã de sexta-feira, Jordan disse a Manu Raju da CNN que acha que pode obter os 217 votos necessários para vencer. Vá lá no final do dia.

“Acho que obteremos 217 votos”, disse Jordan. “Acho que conseguiremos 217 votos – essa é a maneira mais rápida de consolidar e chegar à plataforma.”

José Luís Magana/AP O representante Kevin McCarthy deixa a reunião da Convenção Nacional Republicana no Capitólio, em Washington, na sexta-feira.

Na manhã de sexta-feira, McCarthy disse que apoiou Jordan na corrida para ser presidente da Câmara, dizendo: “Precisamos colocar isso de volta nos trilhos”.

De acordo com um assessor do Partido Republicano, Jordan tem se reunido com resistentes e feito ligações enquanto tenta obter os 217 votos de que precisa para vencer.

O problema para o Partido Republicano da Câmara é que não está claro quem pode obter os 217 votos necessários para garantir os 217 votos necessários, levantando questões sobre como, quando e a que custo durará o impasse para a presidência. Os republicanos estão atolados em lutas internas Após a histórica destituição de Kevin McCarthy, a Câmara está num impasse, sem um caminho claro para eleger um novo presidente.

As tensões estão fervilhando entre os republicanos da Câmara, preocupados com o impasse e o caminho a seguir.

Depois que Scalise desistiu da disputa na noite de quinta-feira, o deputado Mark Alford, republicano do Missouri, disse aos repórteres: “” Vocês sabem, vocês podem colocar Jesus Cristo como presidente da Câmara e ele ainda não conseguirá 217 “, observou um legislador .

Representante. Dan Bacon, quando solicitado a dizer “não” à Jordânia, disse a Manu Raju da CNN: “Estou pensando nisso agora”, e disse que estava relutante em recompensar o que muitos republicanos consideram “mau comportamento”. Ele disse que não foi culpa de Jordan.

“Hoje tivemos cinco pessoas que votariam apenas em Jim, não em Steve. Muitos de nós temos vontade de fazer isso recompensando o mau comportamento. Meu problema é que não é culpa de Jim, então estou lutando por isso”, disse ele. “Há uma ótima citação… se você der mais sorvete a uma criança de 5 anos que se comporta mal, ela vai se comportar mal, certo? Isso é o que acontece aqui se recompensarmos esse comportamento. Muitos de nós somos contra.

A saída de Scalise da corrida e a histórica destituição de McCarthy como presidente da Câmara destacaram o poder de uma pequena facção de conservadores para marginalizar a agenda da maioria na convenção. Os republicanos da Câmara controlam uma maioria mínima e um candidato a presidente da Câmara pode vencer com apenas quatro derrotas.

Antes de desafiar Jordan na noite de quinta-feira, Scott disse à CNN que a incapacidade do Partido Republicano de eleger um novo presidente foi motivada por um pequeno número de resistências.

“Temos um grupo muito pequeno que quer fazer tudo do seu jeito. Tivemos um grupo que sabotou o presidente da Câmara McCarthy e agora temos um grupo que sabotou Steve Scalise, e ambos são grandes homens”, disse ele.

McHenry é palestrante interino



Antes de Scalise deixar o cargo, os republicanos já consideravam se tentariam expandir os poderes do presidente interino, Patrick McHenry, da Carolina do Norte, para que a Câmara pudesse aprovar legislação como a resolução de Israel, disseram vários legisladores à CNN.

Representante do Partido Republicano do Arkansas. “É uma opção que podemos seguir”, disse Steve Womack aos repórteres.

Os republicanos centristas estão circulando uma carta instando McHenry a ter mais poder temporário, disseram fontes à CNN – um sinal do desespero do Partido Republicano em se unir em torno de um orador.

O esforço para expandir os poderes do presidente interino, muito menos um papel, colocaria os republicanos da Câmara num território legal não testado e poderia ser difícil de concretizar, e alguns membros do partido já rejeitaram a ideia.

“Não quero ver isso”, disse o deputado Mario Diaz-Ballard, um republicano da Flórida.

A Jordânia tem sido o rosto das principais investigações do Partido Republicano na Câmara como presidente do Comitê Judiciário.

O republicano de Ohio atua no Congresso desde 2007 e tem uma reputação de longa data como agitador conservador que ajudou a fundar o feroz House Freedom Caucus.

Além de presidir o Comitê Judiciário, Jordan também preside o Subcomitê Selecionado sobre “Armamento” do governo federal. Quando McCarthy anunciou o inquérito de impeachment do Partido Republicano na Câmara contra o presidente Joe Biden, ele disse que lideraria o esforço junto com o presidente de supervisão da Câmara, James Comer Jordan, junto com o presidente do Judiciário e o presidente do Ways and Means, Jason Smith.

Embora os republicanos digam que o seu trabalho de investigação é importante para informar o povo americano e garantir a responsabilização, os democratas criticam frequentemente a Jordânia como um defensor excessivamente partidário de Trump e acusam-no de usar a sua posição para proteger o antigo presidente antes das eleições presidenciais de 2024. .

Enquanto Jordan supervisiona as principais investigações do Partido Republicano na Câmara, os democratas também apontam para o fato de que ele bloqueou uma intimação para depoimento do Comitê Seleto da Câmara que investigava o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

Tanto Jordan quanto Scalise apoiaram objeções aos resultados do Colégio Eleitoral quando o Congresso se reuniu para certificar a vitória presidencial de Biden em 6 de janeiro de 2021, no mesmo dia em que multidões pró-Trump invadiram o Capitólio dos EUA e interromperam a eleição.

