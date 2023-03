Morreu Bobby Caldwell, cantor de ‘What You Won’t Do For Love’

O cantor de R&B Bobby Caldwell teve um grande sucesso em 1978 com “What You Won’t Do for Love”.

Bobby Caldwell, um comovente cantor e compositor de R&B cujo hit de 1978 “What You Won’t Do for Love” e uma voz e estilo musical admirados por gerações de seus colegas, morreu, disse sua esposa na quarta-feira.

Mary Caldwell disse à Associated Press que ele morreu em seus braços na terça-feira em sua casa em Great Meadows, Nova Jersey, após uma longa doença. Ele tem 71 anos.

A jam de soul suave “What You Won’t Do for Love” alcançou a 9ª posição na Billboard Hot 100 e a 6ª posição na parada de singles de venda mais quente. Tornou-se um sucesso duradouro e definidor da carreira de Caldwell, que escreveu a música.

A música foi tocada por artistas como Boyz II Men e Michael Bolton, e foi amostrada por Tupac Shakur em sua música lançada postumamente “Too For Love”.

Outras canções de Caldwell foram sampleadas por artistas de hip-hop, incluindo The Notorious Big, Common, Lil Nas X e Chance the Rapper.

As histórias não faltam, muitas delas compartilhadas nas redes sociais após sua morte, nas quais os ouvintes ficaram surpresos ao saber que Caldwell não era branco nem negro.

Caldwell fez apenas uma aparição em seu primeiro álbum solo autointitulado, no qual “What You Won’t Do for Love” aparece.

“Caldwell é o capítulo final de uma geração em que os executivos das gravadoras queriam esconder rostos nas capas dos álbuns, apenas para que seu artista pudesse ter uma chance”, disse Questlove no Instagram.

“Obrigado #BobbyCaldwell por sua voz e presente”, escreveu Questlove.

Chance the Rapper foi ao Instagram para compartilhar uma captura de tela de uma troca ao vivo que teve com Caldwell no ano passado, quando pediu para usar sua música.

“Eu ficaria honrado se você fizesse um sample da minha música”, escreveu Caldwell.

“Você é uma inspiração para mim e para muitos outros”, disse Chance a ele. Ele disse no post que nunca havia sido agradecido por cantar uma música antes e que “não se sentia tão quebrado quando um estranho passava por tanto tempo”.

Nascido em Nova York e criado em Miami, Caldwell era filho de cantores que apresentavam o programa musical de televisão “Suppertime”. Multi-instrumentista, ele começou a se apresentar profissionalmente aos 17 anos e teve sua chance de tocar guitarra na banda de Little Richard no início dos anos 1970. Em meados dos anos 70, Caldwell tocou em várias bandas de bares em Los Angeles antes de fechar um contrato de gravação solo.

Caldwell pode não ter tido um sucesso perto de “What You Won’t Do for Love”, mas ela lançou vários álbuns respeitáveis ​​na década de 1980, incluindo “Cat in the Hat” – no qual ela aparece com destaque na capa, usando um chapéu fedora . – e “Carry On”, de 1982, no qual ele foi seu próprio produtor e tocou todos os instrumentos.

Sua canção “Open Your Eyes” de “Cat in the Hat” foi regravada por John Legend e sampleada por Common em seu single de 2000 indicado ao Grammy, “The Light”.

Na década de 1990, Caldwell gravou e tocou padrões americanos, incluindo canções que ficaram famosas por seus namorados de infância Frank Sinatra e Nat King Cole.

Além de sua esposa de 19 anos, Mary, Caldwell deixa as filhas Lauren e Tessa e a enteada Katie.

