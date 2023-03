Honduras busca laços com a China e pressiona Taiwan antes da visita dos EUA

Honduras busca relações oficiais com a China

Riscos de migração reduzem ainda mais o número de aliados de Taiwan

Além de Honduras, Taipei mantém relações formais com 13 países

O presidente taiwanês deve visitar a América Central em abril

Tegucigalpa/TAIPE, 14 Mar (Reuters) – A presidente de Honduras, Xiomara Castro, disse nesta terça-feira que pediu ao ministro das Relações Exteriores do país para abrir relações oficiais com a China antes de uma importante viagem da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos e ao Oriente Médio Leste. América.

A China não permite que países com laços diplomáticos mantenham relações oficiais com Taiwan, que reivindica como seu próprio território sem direito a relações de estado a estado, uma posição que Taiwan se opõe fortemente.

Castro lançou a ideia de abrir relações com a China e cortar relações com Taiwan durante sua campanha eleitoral, mas disse que esperava manter os laços com Taiwan em janeiro de 2022.

Se o país centro-americano cortasse relações com Taiwan, deixaria a ilha com apenas 13 aliados diplomáticos.

O legislador da oposição hondurenha Tomás Zambrano disse à televisão local que a decisão afetaria o relacionamento do país com os Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, observando que muitas famílias dependem de remessas enviadas do norte.

Os EUA não têm relações diplomáticas formais com Taiwan, mas são seu mais importante apoiador internacional e fornecedor de armas, uma fonte constante de atrito nas relações sino-americanas.

“Temos que olhar as coisas de forma mais pragmática e buscar o melhor resultado para o povo hondurenho”, disse o ministro das Relações Exteriores de Honduras, Eduardo Reyna, à televisão local na terça-feira.

A declaração de Castro, feita no Twitter, vem antes da viagem planejada de Tsai para a América Central no próximo mês, onde ele deve visitar a Guatemala e Belize. Em uma nota mais emocional, ele passará pelos EUA e se encontrará com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, o que irritará muito a China.

Respondendo a perguntas de legisladores no parlamento na quarta-feira, Chen Hsin-kung, vice-chefe do Departamento de Segurança Nacional de Taiwan, disse que “não descarta completamente” a possibilidade de que a China tente aplicar pressão antes da viagem de Tsai.

Taiwan acusou a China de assumir enormes dívidas de seus aliados, o que Pequim nega.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan expressou séria preocupação ao governo hondurenho e o instou a considerar cuidadosamente sua decisão e “não cair na armadilha da China”.

Uma fonte familiarizada com a situação em Taiwan disse que a ilha deve “esgotar todos os meios” para manter relações diplomáticas com Honduras.

‘Saudações Honduras’

O Ministério das Relações Exteriores da China ainda não comentou, mas Zhang Ran, o embaixador chinês no México, twittou que a única política da China, que afirma que China e Taiwan fazem parte do mesmo país, é o consenso da comunidade internacional.

“Parabéns a Honduras pela decisão perfeita de adotar essa política! Espero que dê certo”, disse Zhang.

Em dezembro de 2021, a Nicarágua rompeu seus laços de longa data com Taiwan, mudou sua lealdade para a China e declarou que “Taiwan é uma parte inalienável do território chinês”.

O Departamento de Estado dos EUA na época incentivou os países a manterem seus laços com Taiwan e disse que a decisão da Nicarágua não refletia a vontade do povo porque seu governo não foi eleito livremente.

O Departamento de Estado dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre Honduras.

Se a oposição vencer a eleição presidencial no final de abril, Taiwan pode perder outro aliado latino-americano, o Paraguai.

O Paraguai cortará relações com Taiwan e abrirá relações com a China, o que o candidato presidencial da oposição, Efrain Alegre, espera que impulsione as exportações vitais de soja e carne bovina.

Reportagem de Gustavo Palencia em Tegucigalpa, Ben Blanchard, Yimou Lee e Sarah Wu em Taipei, e Valentine Hilaire na Cidade do México; Edição por Sarah Moreland, Sri Navaratnam e Himani Sarkar

