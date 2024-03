Desabamento da ponte de Baltimore: mergulhadores encontram dois corpos em um caminhão submerso

Por Madeline Halbert

BBC Notícias, Nova York

27 de março de 2024 Atualizado há 21 minutos

fonte da imagem, Boas fotos

Os corpos de duas pessoas foram recuperados de uma caminhonete vermelha que ficou submersa na água após o colapso da ponte de Baltimore.

Oito trabalhadores da construção civil estavam na ponte quando um navio a atingiu e eles se afogaram na água abaixo.

Dois dos trabalhadores foram resgatados naquele dia, mas a busca continua pelos outros quatro – todos dados como mortos.

Equipes de resgate estão trabalhando para lidar com materiais perigosos e investigadores de acidentes estão no local.

Quatro das seis pessoas que morreram no desabamento da ponte foram identificadas até agora.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, a Polícia Estadual de Maryland identificou os dois trabalhadores resgatados do caminhão por mergulhadores como Alejandro Hernandez Fuentes, 35, e Dorlian Ronial Castillo Cabrera, 26. O senhor Fuentes é do México e o senhor Cabrera é da Guatemala.

Mas a polícia disse que os mergulhadores não podiam mais entrar na água com segurança devido ao concreto e aos detritos encontrados no rio. Eles agora estão usando varreduras de sonar e acreditam que os veículos com os outros corpos estão “presos à superfície e ao concreto” que desceu da ponte, disse uma autoridade.

Duas outras pessoas desaparecidas e consideradas mortas foram identificadas: Miguel Luna, natural de El Salvador, e Manor Suazo Sandoval, cidadão hondurenho.

O Ministério das Relações Exteriores do México disse anteriormente que dois de seus cidadãos foram considerados mortos – um dos quais foi agora identificado como Fuentes – e o outro foi resgatado da água.

As autoridades disseram na noite de quarta-feira que uma pessoa no hospital teve alta após ser retirada da água. READ Manifestantes vandalizaram propriedades no local de um centro policial planejado em Atlanta

Os socorristas passaram horas na terça-feira vasculhando as águas do rio Patapsco em busca de seis trabalhadores da construção civil consertando amassados ​​​​na ponte quando o navio a atingiu por volta da 01h30 (05h30 GMT). A Guarda Costeira dos EUA cancelou a busca ao pôr do sol, quando a temperatura da água esfriou e as horas passaram, o que significa que os trabalhadores foram considerados mortos.

Ative o JavaScript ou tente um navegador diferente para reproduzir este conteúdo Título do vídeo, ASSISTA: Colisão de navio derruba ponte nos EUA

As autoridades prometeram entregar os corpos dos dois aos seus familiares.

“Precisamos de um encerramento para essas famílias”, disse o governador de Maryland, Wes Moore, aos repórteres na quarta-feira.

“Minha promessa a eles é esta: dedicarei todos os recursos para garantir o encerramento”, disse ele.

Mas a medida é desafiadora, disse o vice-almirante da Guarda Costeira Peter Gautier na quarta-feira.

Eles nadavam em água fria com detritos metálicos da ponte que haviam caído no rio.

Gautier disse que o navio de carga estava estável, mas tinha mais de 1,5 milhão de galões de óleo combustível e óleo lubrificante a bordo.

Cerca de 4.700 contêineres estavam a bordo, 56 dos quais continham materiais perigosos.

“A Guarda Costeira agiu agressivamente para abordar o navio e temos tripulações”, disse Gautier.

A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Jennifer Homandy, disse que alguns contêineres contendo materiais perigosos foram “violados”.

A Marinha dos EUA planeja usar pedras com guindastes de carga pesada transportando cerca de 1.000 toneladas para remover partes da ponte que caíram na água.

Ative o JavaScript ou tente um navegador diferente para reproduzir este conteúdo Título do vídeo, ASSISTA: Ex-mergulhador do FBI explica os riscos do resgate de Baltimore

O Thali estava indo em direção ao Sri Lanka quando de repente perdeu energia e colidiu com a ponte de Baltimore antes de causar desastre.

Um gravador de dados recuperado do navio mostra que faltou energia por mais de um minuto, mas foi o suficiente para tornar a colisão inevitável.

Em uma gravação de áudio, o piloto pode ser ouvido dando comandos de direção e de leme enquanto se aproxima da ponte.

O colapso de uma ponte num importante porto pode pôr em perigo as cadeias de abastecimento globais e a economia dos EUA, dizem as autoridades.

Moore disse que o colapso da ponte poderia afetar 8 mil empregos e chamou o incidente de “crise global”.

“A economia nacional e a economia global dependem do porto”, disse ele, acrescentando que 80 mil milhões de dólares (63,4 mil milhões de libras) em carga passaram por lá no ano passado.

O secretário do Departamento de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld, enfatizou que a substituição da ponte não é um processo rápido, mas garantiu em uma entrevista coletiva na quarta-feira que “as autoridades estão trabalhando para chegar rapidamente a um projeto para substituir essa ponte. Podemos restaurar o porto e obter o comunidade se movendo novamente.”

Especialistas dizem que o colapso da Key Bridge pode levar a perdas de até US$ 15 milhões (£ 11,8 milhões) por dia até que a rota marítima seja reaberta.

O senador norte-americano Ben Cordin, de Maryland, disse estar confiante de que o estado obterá os recursos necessários para reconstruir e começar a trabalhar em uma ponte substituta “graças à administração Biden”.

“A abertura da rota marítima é a nossa prioridade porque tem um impacto no nosso país e na cadeia de abastecimento global”, disse ele.