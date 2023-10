Lucros da Goldman Sachs (GS) no 3º trimestre de 2023

O Goldman Sachs está programado para divulgar os lucros do terceiro trimestre antes do horário de abertura de terça-feira.

Aqui está o que Wall Street espera:

Lucro: US$ 5,31 por ação, de acordo com a LSEG, anteriormente conhecida como Refinitiv

Receita: US$ 11,19 bilhões

Receita comercial: renda fixa US$ 2,8 bilhões, ações US$ 2,73 bilhões, One Street Account

Receita de banco de investimento: US$ 1,48 bilhão

Acordo de Wall Street?

Entre os seus grandes bancos, o Goldman Sachs depende fortemente de receitas bancárias de investimento e de negociação.

Apesar dos esforços para diversificar o seu fluxo de receitas sob a liderança do CEO David Solomon, primeiro houve um fraco impulso na banca de retalho e depois enfatizou o crescimento na gestão de activos e de riqueza, capacitando a empresa de Wall Street. Último trimestre, conta de negociação e consultoria Dois terços Lucro do Goldman.

Isso foi um obstáculo, uma vez que as fusões, as ofertas públicas iniciais e as emissões de dívida congelaram este ano, à medida que a Reserva Federal aumentou as taxas de juro para desacelerar a economia. Os analistas estão ansiosos para saber mais sobre o pipeline de negócios do Goldman, com sinais de atividade aumentando recentemente.

Ao mesmo tempo, o Goldman foi atingido por duas áreas: os seus despedimentos estratégicos da banca de retalho deixaram a empresa deficitária, à medida que encontra compradores para operações redundantes, e a sua exposição ao imobiliário comercial resultou em amortizações.

Na semana passada, o Goldman disse que a venda do seu negócio de empréstimos, GreenSky, resultaria em resultados no terceiro trimestre de 19 centavos por ação.

Os analistas estão ansiosos por ouvir a opinião do Salomon sobre as perspectivas da banca de investimento e como o resto do seu esforço de consumo – principalmente o seu negócio Apple Card – se enquadra na mais recente iteração do Goldman Sachs.

As ações do Goldman caíram 8,4% este ano desde segunda-feira, um resultado melhor do que o declínio de 21% do KBW Bank Index.

Na semana passada, o JPMorgan, o Wells Fargo e o Citigroup superaram as expectativas para os lucros do terceiro trimestre, ajudados por custos de empréstimos melhores do que o esperado. O Morgan Stanley divulga os resultados na quarta-feira.

Esta história está se desenvolvendo. Volte para atualizações.