Um morto em um grande incêndio em um armazém em Michigan, a polícia diz que 'detritos choveram por um quilômetro'

Um incêndio mortal em um armazém que armazenava materiais inflamáveis ​​no subúrbio de Detroit matou uma pessoa na noite de segunda-feira, causando explosões, abalando casas e enviando destroços a quilômetros de distância, disseram autoridades e moradores.

Um incêndio em Clinton Township estava sob controle na manhã de terça-feira, mas os possíveis impactos à saúde eram desconhecidos.

Os serviços de emergência foram chamados ao prédio, de propriedade da Select Distributors, às 20h50 de segunda-feira. O Departamento de Polícia de Clinton Township alertou os residentes que os destroços estavam “sendo lançados ao ar e caindo a cerca de um quilômetro da explosão”.

As pessoas foram orientadas a permanecer em casa e evitar a área.

O chefe dos bombeiros de Clinton Township, Tim Duncan, disse em uma entrevista coletiva na manhã de terça-feira Um jovem de 19 anos morreu na explosão. Ele disse que o homem estava a quatrocentos metros de distância da explosão e foi ferido por uma bomba voadora.

Afiliada da NBC News Chamadas WDIV de Detroit De observadores que relataram ter ouvido a explosão tão longe quanto Troy, 15 milhas a oeste, no condado vizinho de Oakland. Clinton Township fica no condado de Macomb.

Algumas pessoas disseram que coisas dentro de suas casas chacoalhavam e tremiam com as vibrações, enquanto outras perguntavam se as explosões foram tiros ou fogos de artifício.

O executivo do condado de Macomb, Mark Hackel, disse ao WDIV que o incêndio foi controlado pouco depois das 23h de segunda-feira. Duncan disse aos repórteres que o tráfego na área seria restrito devido à explosão pouco antes da entrevista coletiva da manhã de terça-feira.

“Neste momento, não acreditamos que haja qualquer risco para a comunidade”, disse Duncan. “É por isso que estamos tentando manter as pessoas o mais longe possível.”

Um bombeiro foi ferido pela explosão de uma bomba e outra pessoa sofreu ferimentos leves e foi tratada em um hospital local, disse a polícia. Não ficou imediatamente claro se o jovem de 19 anos assassinado era um espectador.

Duncan disse aos repórteres por telefone que não havia ninguém no prédio no momento do incêndio e que os destroços eram principalmente de latas de metal de 12 polegadas, cada uma pesando alguns quilos.

“O prédio foi quase completamente destruído. Houve centenas, senão milhares, de explosões que os bombeiros não conseguiram acessar”, disse ele.

Os residentes locais foram aconselhados a fechar as janelas e permanecer em casa.

Testemunhas oculares capturou a cena Eles postaram imagens à distância nas redes sociais, acompanhadas pelo som de múltiplas explosões sustentadas de mísseis sendo disparados para o céu. Uma pessoa disse que as explosões continuaram por mais de meia hora.

A polícia e o corpo de bombeiros solicitaram assistência de outras agências policiais locais e do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos porque a empresa era “conhecida por armazenar materiais inflamáveis”.

A polícia e os bombeiros correram para o local até o início da manhã de terça-feira para limpar os destroços das estradas vizinhas.

Em seu site, a Select Distributors afirma que oferece novidades e acessórios para telefones em lojas do dólar, além de vender produtos vaporizadores, óxido nitroso e óleo CBD.