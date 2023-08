Editor do Kansas diz que jornal questionou chefe de polícia antes de invasão à redação: NPR

Alterar o título John Hanna/AP John Hanna/AP

Um jornal de uma pequena cidade do Kansas foi invadido pela polícia na sexta-feira, investigando alegações de má conduta contra um líder local meses atrás, de acordo com o editor do jornal, levantando mais preocupações sobre os motivos dos policiais.

O departamento de polícia de Marion, Kansas, apreendeu computadores, telefones celulares e outros materiais de relatórios do escritório. Registro do Condado de Marion – O único jornal local em uma pequena cidade de cerca de 2.000 habitantes. Os policiais passavam horas na redação. Também apreendeu itens da casa de um de seus jornalistas. Eric Meyer, editor e co-proprietário do jornal, disse que sua mãe de 98 anos morreu um dia depois que a polícia invadiu sua casa, onde Meyer estava hospedado na época. Ele acredita que o estresse da provação contribuiu para sua morte.

Os ataques provocaram indignação de costa a costa entre jornalistas e defensores da liberdade de expressão. Carta de objeção Assinado New York Times, Washington PostCNN e Wall Street Journalentre outros.

“A Suprema Corte dos Estados Unidos tem dito há anos que aqueles que estão no poder – funcionários do governo – devem desfrutar de liberdade de imprensa”, diz Sandy Baniski, advogado e ex-professor sênior que lecionou direito da mídia na escola de jornalismo da Universidade de Maryland. no Sol de Baltimore. “Incidentes como este devem ser minuciosamente investigados e expostos para garantir que um ataque como o de Marion, Kansas, não aconteça em todo o país.”

Registro do Condado de Marion De acordo com o prefeito, o chefe de polícia Gideon conduziu “verificações de antecedentes de rotina” antes da data de início de Cody. Quando o jornal publicou uma reportagem sobre a candidatura de Cody para chefe de polícia, o prefeito disse que recebeu denúncias anônimas de vários de seus ex-colegas alegando má conduta.

Chefe de polícia “há uma razão para eles não gostarem de nós”

Cody assumiu o cargo de chefe de polícia de Marion em 1º de junho, depois de se aposentar do Departamento de Polícia de Kansas City no final de abril, disse o departamento. Site de Pensão do Funcionário.

“É alarmante, para dizer o mínimo, dado o número de pessoas que se manifestaram e a gravidade de algumas das acusações que fizeram”, disse o prefeito. “Estávamos simplesmente analisando a questão.”

O chefe de polícia sabia que o jornal estava investigando seu passado. Prefeito disse um Registro O repórter procurou Cody para comentar as alegações. Em resposta, o prefeito disse que Cody ameaçou processar o jornal.

A NPR procurou Cody, que se recusou a confirmar se havia ameaçado processar o jornal ou se a batida estava ligada ao relatório da redação sobre seu passado.

O prefeito disse que o chefe de polícia “tinha motivos para não gostar de nós”, mas insistiu que não sabia se havia uma conexão entre seu relatório em papel e a operação.

Qualquer conexão entre RegistroOs repórteres e funcionários do código armazenados em computadores apreendidos durante a operação, acrescentou o prefeito. A redação atualmente não tem acesso a esses documentos.

“Não podemos consultar nosso material de origem”, disse Meyer. “Ele foi tirado de nós.”

Erosão da transparência policial

Antes de Cody se tornar chefe de polícia, o Departamento de Polícia de Marion manteve uma prática de décadas de publicar uma lista das atividades regulares do departamento todas as semanas, disse o prefeito. conquista A lista será publicada em sua edição semanal, detalhando as áreas comuns onde os policiais investigaram ou responderam a reclamações.

Mas essa prática foi interrompida abruptamente quando Cody assumiu a chefia do departamento, segundo o prefeito.

“Ele citou razões de privacidade”, disse o prefeito. “60 anos atrás, isso era uma característica regular do jornal.”

Cody não respondeu a um pedido de comentário sobre a mudança na política do departamento.

Um mandado de busca também levanta bandeiras vermelhas

A juíza distrital Laura Viar assinou um mandado de busca na manhã de sexta-feira, autorizando o Departamento de Polícia de Marion a conduzir a busca. Registro. O mandado cita “roubo de identidade” pelo dono de um restaurante local como o motivo da invasão.

Na sexta-feira, após o teste, o Registro O acesso foi solicitado ao Tribunal Distrital do Condado de Marion a uma declaração de causa provável – um documento descrevendo o motivo de um juiz para autorizar o teste.

Mas a resposta por escrito do tribunal, revisada pela NPR, indica que o documento não existe.

“Como uma declaração de causa provável não foi arquivada, este tribunal não pode responder a este pedido”, escreveu o juiz Viar em resposta a um pedido da redação.

Cody argumentou em uma declaração à NPR que era legal porque era uma exceção à Lei Federal de Proteção à Privacidade, que proíbe amplamente a aplicação da lei de buscar ou apreender informações de repórteres.

“Na maioria dos casos é verdade, [the Privacy Protection Act] A polícia é obrigada a usar intimações em vez de mandados de busca para revistar as instalações dos jornalistas, a menos que eles próprios sejam suspeitos do crime objeto da busca”, disse Cody.

Mas há um amplo consenso entre os defensores da mídia de que a justificativa legal da polícia não é mantida porque as acusações estão relacionadas à coleta de notícias – que é protegida por lei federal.