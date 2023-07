Victor Wembanyama marcou 27 pontos, o recorde da equipe, no segundo jogo da NBA Summer League

LAS VEGAS – Victor Wembayama fez 27 pontos e 12 rebotes em 27 minutos pelo San Antonio Spurs neste domingo, em sua segunda partida consecutiva na NBA Summer League.

Double-doubles são bons até mesmo em Las Vegas, quando não há pressão e nenhuma competição como ele verá quando a verdadeira temporada da NBA começar em outubro.

“É a liga de verão e ele tem um grande futuro, a temporada está chegando e todas essas coisas estão lá, mas não acho que haja dúvidas de que há muito foco, e eu estaria mentindo se dissesse que não. “Eu acho que ele mostrou a habilidade e resiliência que ele é, e ele quer intensificar e melhorar nas áreas sobre as quais conversamos.”

Vembanyama, de 19 anos, a escolha número 1 no draft de 2023 e uma sensação internacional, arremessou 9 de 14 arremessos de campo, adicionando três bloqueios na derrota do Spurs por 85-80 para o Portland Trail Blazers neste verão . Sua cesta de 3 pontos com 1:58 do fim colocou o Spurs dentro de um ponto e trouxe aplausos estrondosos de uma multidão que estava claramente ansiosa para vê-lo jogar assim.

Foi uma melhora notável para o francês de 2,10 metros, que acertou modestos 13 dos 15 arremessos na sexta-feira em sua aguardada estreia no verão.

“Estou confortável comigo mesmo, confortável com meu corpo, com a quadra”, disse Wembaniama. “Antes de hoje, eu gostava de dois treinos e um jogo, então estou indo.”

Após o término de sua temporada profissional europeia, Vembanyama livrou-se de um pouco da ferrugem do circuito de festas que atingiu e se movimentou bem contra os Blazers. Ele mostrou mais toque perto da cesta, marcou faltas suficientes para acertar 12 lances livres (e acertou sete) e derrubou um par de saltadores. Ele era um obstáculo na pista para motoristas e slashers – que foi o principal positivo que os torcedores do Spurs tiraram dos cinco quarteirões que ele postou na sexta-feira.

Wembaniama também continuou lutando para manter a posse de bola, já que jogadores mais fortes tentavam tirar a bola dele.

No segundo quarto no domingo (ele marcou nove em sua estreia na sexta-feira), Vembanyama mostrou suas habilidades com uma explosão de nove pontos atrás de um belo arremesso flutuante e duas enterradas. Ele teve fãs a todo vapor na quarta com uma explosão de 10 pontos que incluiu duas de 3 pontos, um gancho e um giro certeiro e disparou contra o vidro.

Ele acertou um 3 aberto no ar do topo da chave, lembrando o fato de que, embora os vídeos do YouTube de um gigante espirrando 3 fossem fantásticos, ele arremessou apenas 0,275 na faixa de 3 pontos na Liga Profissional francesa na última temporada.

O jogo de domingo deveria ser um confronto entre dois novatos que entraram no draft com muito entusiasmo – Vembanyama e Scoot Henderson, escolha nº 3 dos Blazers – mas Henderson saiu na sexta-feira com uma lesão no ombro em seu primeiro jogo.

O próximo jogo da liga de verão dos Spurs é contra o Washington Wizards na terça-feira às 22h30 ET, e Nielsen reconheceu que a programação de verão de Wembanayama será reduzida até o final da temporada.

“Tenho certeza de que virá muito rapidamente, mas para mim agora, estou apenas tentando passar por esse jogo, então não sei sobre o próximo passo, mas aproveite”, disse Nielsen. .

Wembaniama acrescentou: “Tenho que falar com Bob (treinador do Spurs, Gregg Popovich) e vou ouvir o que ele disser. Estou disposto a fazer qualquer sacrifício pelo time, estou disposto a dar 100 por cento.

(Foto: Ethan Miller/Getty Images)