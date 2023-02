Mercado de ações hoje: atualizações ao vivo

37 minutos atrás

As ações do Walmart caíram 2,5% depois que a varejista divulgou resultados acima do esperado no trimestre anterior.

A empresa ganhou US$ 1,71 por ação e uma receita de US$ 164,05 bilhões em seu quarto trimestre fiscal. Analistas esperavam lucro por ação de US$ 1,51 e receita de US$ 159,72 bilhões.

No entanto, o CFO John David Rainey disse: “Os consumidores ainda estão sob muita pressão”.

“Se você olhar para os indicadores econômicos, os balanços estão ficando mais finos e as taxas de poupança estão caindo em relação aos períodos anteriores. Por isso estamos muito cautelosos com o resto do ano.”

– Fred Imbert, Melissa Repko