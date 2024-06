Incêndios florestais em Los Angeles aumentam, gerando avisos e ordens de evacuação

Os bombeiros lutaram contra incêndios florestais no norte e centro da Califórnia durante a noite, que assolaram durante o fim de semana e devastaram milhares de hectares, forçando centenas de pessoas sob ordens de evacuação a deixarem suas casas e acampamentos.

No norte do condado de Los Angeles, o incêndio, conhecido como Post Fire, queimou 14.625 acres ao sul de Corman, cerca de 60 milhas a noroeste de Los Angeles. Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia. Oito por cento do fogo foi extinto.

O incêndio começou por volta das 14h de sábado e, alimentado por ventos fortes, se espalhou para o sul ao longo da Interestadual 5, levando as autoridades a emitirem evacuações e avisos obrigatórios.

Mais de 1.200 pessoas foram evacuadas do Hungry Valley Park, um destino popular para off-roaders e ciclistas conhecido por suas pitorescas trilhas para motocicletas. Ao sul, as autoridades fecharam o Lago Pyramid, um destino popular para passeios de barco nos fins de semana, a cerca de 40 quilômetros a noroeste do centro de Santa Clarita.

Os bombeiros lutaram contra o incêndio quando se aproximaram do Lago Pyramid durante a noite, mas foram prejudicados pela baixa visibilidade enquanto tentavam estabelecer um perímetro no lado leste do incêndio, disse Cal Fire. Um prédio comercial foi destruído pelo fogo. A causa do incêndio é desconhecida.

Publicado pelo Serviço Meteorológico Nacional Aviso de bandeira vermelha para o corredor I-5 O noroeste do condado de Los Angeles verá altas temperaturas e baixa umidade e rajadas de vento de 30 a 50 mph na tarde de segunda-feira. Ventos fortes de norte também são prováveis ​​na terça-feira.

“Estas condições favorecerão o rápido crescimento e propagação dos incêndios florestais, incluindo o complexo pós-incêndio atualmente em curso”, afirmou o serviço meteorológico.

Um incêndio perto do Lago Sonoma solicita ordens de evacuação

No norte da Califórnia, os bombeiros lutaram contra o chamado Point Fire, que eclodiu por volta do meio-dia de domingo e rapidamente se espalhou por mais de 1.000 acres. O incêndio eclodiu a leste do Lago Sonoma e as autoridades logo ordenaram a evacuação de centenas de residentes entre o lago e a pequena cidade de Healdsburg; Milhares de pessoas foram colocadas em alerta de evacuação.

Pelo menos um bombeiro ficou ferido, segundo Cal Fire. Cerca de 400 socorristas estavam estacionados no local enquanto as autoridades usavam helicópteros, escavadeiras, reservatórios de água e 50 carros de bombeiros para combater o incêndio.

Muitas estruturas foram danificadas e destruídas no incêndio, e as autoridades não têm certeza do número exato. Durante toda a noite, os bombeiros usaram três helicópteros em seu último esforço para combater o incêndio em meio a ventos fortes e baixa umidade, disse Cal Fire. Na manhã de segunda-feira, o fogo estava 20% contido.

Autoridades disseram que a causa do incêndio ainda está sob investigação.

As áreas próximas são atendidas, incluindo os condados de North Bay e Contra Costa Deixe avisos sobre ventoAlerta que o ar pode ser prejudicial à saúde para grupos sensíveis, proíbe temporariamente a queima de lenha e insta os residentes a evitarem a exposição ao fumo.

“Proteja sua saúde e fique em casa”, dizia o comunicado.

O incêndio ocorre no meio de uma temporada de incêndios florestais já ativa, que normalmente vai de julho ao início de dezembro.