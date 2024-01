Pesquisa eleitoral de New Hampshire mostra como Trump venceu as primárias republicanas em 2024

Observação: as porcentagens das pesquisas de saída podem ter sido atualizadas desde a publicação desta postagem.

Nicky Haley jogou bem Eleições primárias republicanas de 2024 em New Hampshire, dado o grande número de eleitores moderados e independentes, não foi suficiente para superar Donald Trump. Tal como fez em Iowa, Trump obteve um forte apoio da base republicana e venceu com a maioria dos principais grupos demográficos.

Embora mais eleitores em New Hampshire do que em Iowa estejam preocupados com os problemas jurídicos de Trump, mais de metade disse que ele ainda seria elegível para a presidência se fosse condenado por um crime.

Os eleitores de New Hampshire procuravam um lutador

Trump foi elevado por uma variedade de qualidades de candidato Eleitores do Partido Republicano em New Hampshire procurados – Um lutador e alguém que compartilha seus valores. Trump liderou Haley entre os eleitores que escolheram essas qualidades.

Haley venceu esmagadoramente entre aqueles que queriam alguém com o caráter certo, mas menos eleitores escolheram essa como a sua melhor qualidade.

O ímpeto parece ter mudado em direção a Haley nos últimos dias. Mais de um quinto dos eleitores que se decidiram nos últimos dias apoiaram Haley.

Embora isso não seja suficiente. A maioria dos eleitores já se decidiu antes disso e optou por Trump.

Os independentes apoiaram Haley, mas Trump venceu os republicanos

Os eleitores independentes (ou não declarados) puderam votar nas primárias republicanas de New Hampshire e compareceram em grande número. Mais de quatro em cada 10 eleitores se autodenominavam independentes, em comparação com apenas 16% em Iowa. E seis em cada dez independentes apoiaram Haley.

Mas ainda são primárias republicanas e Haley não é tão competitiva com Trump entre os autodenominados republicanos, conquistando apenas um quarto do seu apoio.

Menos eleitores nas primárias em New Hampshire se consideravam parte do movimento MAGA do que em Iowa, mas quase todos votaram em Trump.

Esses eleitores ainda eram em grande parte conservadores – o que também favorecia Trump.

Tal como fez em Iowa, Trump manteve-se forte em vários grupos demográficos – tanto os eleitores mais jovens como os mais velhos votaram nele. Ela venceu a maioria dos homens e venceu Haley entre as mulheres.

Haley liderou Trump entre os eleitores de New Hampshire com diploma universitário, mas a vantagem de Trump foi maior entre aqueles sem diploma universitário e ligeiramente maior entre os eleitores.

A economia e a imigração são questões importantes para os eleitores de New Hampshire

A economia e a imigração foram as principais questões na mente dos eleitores e Trump ganhou o apoio dos eleitores que as escolheram como as mais importantes.

Mais da metade dos eleitores republicanos nas primárias de New Hampshire disseram que a maioria dos imigrantes indocumentados nos EUA deveria ser deportada, uma medida que Trump ameaçou.

Haley conquistou eleitores que priorizaram a política externa e o aborto, mas menos eleitores os escolheram como questões principais.

Os eleitores de Trump descreveram o seu voto como forte para ele: oito em cada 10 dos seus eleitores disseram isso.

Mas o apoio de Haley foi esmagador contra Do que Trump para Haley. Apenas um terço dos eleitores de Haley disseram que o apoiavam.

Olhando para o futuro, a maioria dos apoiantes de cada candidato ficaria descontente se o outro se tornasse o candidato.

Oito em cada 10 eleitores de Trump ficariam insatisfeitos se Haley vencesse encontroAinda mais eleitores de Haley ficarão insatisfeitos se Trump se tornar o candidato.