Norman Lear, cujas comédias mudaram a cara da TV, morre aos 101 anos

Mas o Sr. Lear também teve seus fracassos. Em 1975, sua comédia “Hot El Baltimore”, ambientada em um hotel decadente e baseada em uma peça de Lanford Wilson, foi exibida por 13 semanas na ABC. Depois de mais alguns shows de curta duração, sua seqüência de sucesso terminou em meados da década de 1980. Alguns projetos posteriores – entre eles “704 Houser” (1994), sobre uma família negra que mora na antiga casa de Archie Bunker – foram ao ar por apenas algumas semanas; Outros nunca saíram do papel.

Trabalhe até o fim

Apesar do Sr. Lear estava com a mão na televisão. Em 2003, ele ajudou a escrever alguns episódios de “South Park”, que na época era “All in the Family”. (Os criadores do programa, Matt Stone e Trey Parker, disseram que o personagem vomitador de bile de Eric Cartman foi parcialmente baseado em Archie Bunker.)

Em 2009, Lear desenvolveu uma série sobre luta livre profissional para a HBO, embora não tenha sido escolhida. Ao longo dos anos, ele escreveu “Who Dead?” para sua proposta de série sobre aposentados no sul da Califórnia. Isso mudou em 2017, quando a NBC se comprometeu a fazer um piloto, mas um ano depois a rede se recusou a aceitar o programa.

Trabalhando aos 90 anos, o Sr. Lear também foi produtor executivo de uma nova versão de “One Day at a Time”, uma série latina centrada na família para a Netflix. A série estreou em 2017 com ótimas críticas e durou três temporadas.

Em julho de 2021, em seu aniversário de 99 anos, a TBS anunciou que estava desenvolvendo um reboot de “Mary Hartman, Mary Hartman”, estrelado por Emily Hampshire, com o Sr. O show ainda não havia começado a ser produzido, mas no momento de sua morte o Sr. Lear também esteve envolvido em outros projetos, incluindo uma versão animada de “Good Times”; “Quem é o chefe?” Um reinício de; e uma comédia estrelada por Laverne Cox e o comediante George Wallace sobre um homem que descobre que seu filho adulto mudou.

Em maio de 2019, o Sr. Lear e Jimmy Kimmel apresentaram um especial de TV no qual episódios de “All in the Family” e “The Jeffersons” foram recriados ao vivo por um elenco de estrelas, incluindo Woody Harrelson como Archie Bunker e Jamie Foxx como George. Jeferson. O especial foi produzido como parte de um acordo que Lear, Kimmel e outros assinaram com a Sony, que incluía a opção de refazer e criar reinicializações de seus programas anteriores. Um segundo episódio especial de recapitulação de “All in the Family” e “Good Times” foi ao ar naquele dezembro; Em terceiro lugar, dois remakes de produção do Sr. Lear de “The Facts of Life” e “Diff’rent Strokes” irão ao ar em 2021.