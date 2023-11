Melhores ofertas da Apple Black Friday em 2023: iPads, Macbooks, AirPods

Sexta-feira Negra 2023 Aqui está! Depois de uma busca intensa, temos o melhor Ofertas da Black Friday Entre os produtos Apple que encontramos até agora. Role para baixo para ver as vendas de tudo, desde Apple AirPods a Apple iPads – a partir de US$ 80. E se você está procurando mais descontos, volte sempre nos dias que antecedem a promoção da Black Friday e conforme atualizamos para oferecer as melhores ofertas!

Ofertas de AirPods da Black Friday 2023

As ofertas da Apple Black Friday na Amazon e no Walmart incluem Apple AirPods de segunda geração abaixo de US$ 100. O estojo de carregamento deste modelo requer conexão a uma tomada para carregar e não há pontas de borracha na extremidade desses fones de ouvido. Com um case totalmente carregado, você pode desfrutar de até 24 horas de audição.





Os AirPods de terceira geração da Apple apresentam Spatial Audio, que oferece som surround o tempo todo. De acordo com a marca, os fones de ouvido sem fio oferecem até seis horas de audição e três tamanhos de pontas ajustáveis ​​para uma audição ideal. Antes das ofertas da Black Friday, você pode obter mais de 15% de desconto nelas.





A versão Pro vem com cancelamento de ruído integrado e carregamento sem fio para mais de 24 horas de tempo total de audição, afirma a marca. Eles têm um ajuste personalizável e são resistentes à água e ao suor. A melhor parte? As maçãs estão atualmente abaixo de US$ 200 como parte dos negócios da Black Friday do Walmart.





Embora os AirPods Max da Apple sejam muito fáceis, que melhor hora do que a Black Friday? Você pode encontrar fones de ouvido sem fio por menos de US $ 500 na Amazon ou em varejistas como a Best Buy como parte das ofertas da Black Friday em produtos Apple. Os fones de ouvido brilham pelo cancelamento de ruído, áudio espacial e design moderno.

Ofertas de iPad da Black Friday 2023

Ganhe um iPad Air com quase 20% de desconto graças a esta promoção da Apple Black Friday na Amazon. Possui um chip M1 que, segundo a marca, “permite multitarefa suave entre aplicativos poderosos e jogos com muitos gráficos”.





Se você está procurando um iPad com Touch ID, uma conexão Wi-Fi rápida e um preço baixo graças às ofertas da Black Friday da Apple, este é o ideal para você. O iPad de 10ª geração é compatível com o Apple Pencil de primeira geração e tem bateria que dura o dia todo, segundo a marca.





Ofertas de MacBook da Black Friday 2023

Se você está procurando um novo laptop, agora é sua chance de conseguir um com 25% de desconto na promoção da Apple Black Friday da Amazon. De acordo com CamelCamelCamel, é um dos laptops mais baratos de todos os tempos, então não perca 18 horas de bateria, um chip M1 e muito mais.

As ofertas da Black Friday ajudam você a ganhar o novo laptop MacBook Air da Apple com quase 20% de desconto agora. Segundo a marca, o aparelho tem bateria de 18 horas e desempenho silencioso sem ventoinha interna. Se você planeja fazer videochamadas, a câmera FaceTime HD 1080p do laptop irá mantê-lo elegante.