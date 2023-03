Marianne Williamson responde a artigo do Politico alegando abuso de funcionários

1 hora atrás

A Sra. Williamson falou com o podcast Americast da BBC na quinta-feira O artigo da revista Politico chama-se 12 Relatos de relatos de ex-funcionários anônimos como um “pedaço de sucesso” e uma “técnica de distração”.

“Se às vezes posso ser um mendigo no escritório, não acho que ninguém fique feliz com isso, mas acho que qualquer um que estude a mediocridade na política pode avaliar isso.”

No artigo do Politico, a Sra. Williamson jogou um telefone em um assistente, criticou a aparência física dos membros da equipe e repetidamente bateu a porta de um carro a ponto de seu braço exigir cuidados médicos.

No artigo, ele foi citado como tendo dito que nunca criticou ninguém por seu peso e, embora reconhecesse o incidente da porta do carro, disse que nunca machucaria fisicamente uma pessoa.

Durante uma entrevista no Americast, o popular guru espiritual e de autoajuda, que está em sua terceira candidatura a um cargo público, chamou a acusação por telefone de “mentira flagrante”.

“Se eu fosse um chefe duro e tivesse algumas lições a aprender, provavelmente o teria feito abertamente e com sorte aprenderia”, disse ele.

Embora a história do Politico dependesse amplamente de fontes anônimas, a revista incluiu partes de uma carta de demissão de 2019 enviada por seu diretor estadual de Iowa, Roger Becker, que criticou o que chamou de sua equipe “degradante, abusiva, desumana e inaceitável”.

Além disso, o Politico contatou o ex-congressista Paul Hodes, seu ex-diretor estadual de New Hampshire, que disse que o comportamento de Williamson era “consistente” com o que ele viu e ouviu enquanto trabalhava com ela.