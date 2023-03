Bing disse que está removendo sua lista de espera para bate-papo com tecnologia GPT-4

Crédito da imagem: Microsoft/OpenAI

O Bing da Microsoft está no centro das atenções pela primeira vez em uma década depois de revelar uma interface GPT no mês passado. Mas a gigante da tecnologia até agora tem sido cautelosa sobre a rapidez com que pode disponibilizar a nova oferta do Bing – alimentada pela tecnologia GPT-4 da OpenAI – disponível para os usuários. Mas Bing parece estar derrubando essas barreiras.

A Microsoft, grande investidora da OpenAI, parece ter removido a lista de espera do novo Bing, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso imediato à nova experiência. Central do Windows, que foi o primeiro a detectar essa mudança, os usuários não precisam esperar para experimentar o novo Bing. O TechCrunch testou isso com alguns IDs de e-mail (novos e antigos) e obteve acesso imediato. No entanto, nem todos os IDs de e-mail que testamos estavam acessíveis instantaneamente.

Embora a nova página inicial do Bing exiba o botão usual “Entrar na lista de espera”, você pode fazer login e obter acesso instantâneo. A empresa não disse se estava se livrando totalmente da lista de espera, mas a Microsoft disse em um comunicado que estava realizando vários testes para absorver mais usuários.

“Durante este período de pré-visualização, estamos realizando vários testes que podem acelerar o acesso ao novo Bing para alguns usuários. Estamos em pré-visualização e você pode se inscrever no Bing.com”, disse um porta-voz da Microsoft.

A Microsoft está organizando um evento chamado “Reinventando a produtividade com IA” na quinta-feira às 11h ET. Embora a agenda de hoje se limite à introdução de ferramentas baseadas em IA para Microsoft 356 (Office) e Dynamic 365 – o concorrente de vendas da empresa – não seria surpreendente se também houvesse um anúncio relacionado ao Bing.

A empresa com sede em Seattle está correndo para integrar um chatbot com inteligência artificial em muitos de seus serviços. No mês passado, a Microsoft introduziu um bot rodando GPT-4 na barra de tarefas do Windows 11. No início desta semana, a versão padrão do navegador Edge recebeu o recurso de chatbot Bing AI.

A tecnologia da OpenAI provou ser um sucesso para o Bing, que recentemente anunciou que atingiu 100 milhões de usuários ativos diariamente. Isso é esperado, dado o hype em torno dos chatbots com inteligência artificial e como eles atraíram dezenas de milhares de usuários que desejam experimentá-los. Depois que as pessoas “desbloquearam” o chatbot e disseram coisas problemáticas, a Microsoft começou Testa várias restrições em caixas de diálogo. No início desta semana, aumentou o limite para 15 turnos por conversa e 150 mensagens por dia.

A história foi atualizada com uma declaração da Microsoft.