Lista de vencedores do Annie Awards 2024

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso Dispare sobre a competição para dominar o 51º Annie Awards apresentado no Royce Hall da UCLA na noite de domingo. A sequência animada da Sony levou para casa o Melhor Filme e seis outros troféus – o mesmo número Homem-Aranha: No Aranhaverso pontuado no Annies de 2019 – uma preparação para o Oscar de longa-metragem de animação do próximo mês.

Homem-Aranha: No Aranhaverso Ganhou o prêmio de Melhor Filme de Animação no 91º Oscar.

Desde que a categoria Oscar de melhor filme de animação começou em 2002, 14 dos 21 vencedores do prêmio de melhor longa-metragem da Annie – e sete dos últimos 11 – conquistaram a estatueta de ouro. Netflix seguiu o exemplo no ano passado Pinóquio de Guillermo del Toro Venceu os dois eventos da copa.

Domingo, homem Aranha Ele marcou sucessos em direção, música, design de produção, design de roteiro, efeitos especiais e edição.

Gol de Hayao Miyazaki do Gkids Menino e Garça E Netflix Pneumonia – dos quais este último compareceu à cerimônia Nove principais recomendações – Outros vencedores de Melhor Filme levaram para casa dois troféus cada Sonhos de robô Arcadia Motion Pictures ganhou o prêmio de Melhor Longa-Metragem – Independente. Todos os três filmes competirão pelo Oscar no próximo mês Verso de aranha e Disney/Pixar Básico.

Pneumonia Chloë Grace Moretz ganhou esta noite por escrita e dublagem Menino e Garça Ganhou o prêmio de melhor storyboard para seu diretor Hayao Miyazaki e animação de personagens.

Domingo marcou a primeira vez em 32 anos que nenhum filme da Disney ou Pixar levou para casa o prêmio principal no Annies. Básico Fui para casa de mãos vazias esta noite. A Paramount/Nickelodeon também Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes: Caos Mutante e animação de Toho SuzumeTambém indicado para Melhor Filme Esta Noite.

Segmentos de TV deram lugar ao Netflix Samurais de olhos azuis, Ganhou meia dúzia de troféus.

Animação televisiva da Disney Moon Girl e o Dinossauro Diabo Ganhou três Annies e Lucasfilms Guerra nas Estrelas: Visões Ganhou dois – os únicos títulos de tela pequena a ganhar vários prêmios.

Aqui está a lista completa dos vencedores:

Melhor característica

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor característica – liberdade

Sonhos de robô

Filmes de Arcádia

Melhor Direção – Longa

Joachim dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Direção – TV/Mídia

Paulo jovem

Guerra nas Estrelas: Visões

Episódio: Alcance do Screecher

Lucasfilm Limitada. / Salão de desenhos animados

Melhor Storyboard – Destaque

Hayao Miyazaki

Menino e Garça

Distribuído por Studio Ghibli/Gkids

Melhor Storyboard – TV/Mídia

Ben Juono

Moon Girl e o Dinossauro Diabo

Episódio: Boa noite, garota da lua

Animação televisiva Disney / Cinema Gypsy Productions

Melhor Televisão/Mídia – Série Limitada

Geração Fogo: Geração Fogo

Capítulo: O quê?

Acionar peixe e piscar

Melhor Televisão/Mídia – Adulto

Samurai de Olho Azul

Episódio: Piloto: Hammerscale

Uma série Netflix / 3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor TV/Mídia – Crianças

Hilda

Capítulo: Capítulo 8: A Ilha das Fadas

Hilda Productions Ltd., uma empresa Silvergate Media, é uma subsidiária da Netflix Inc. e Mercúrio Filmworks

Melhor TV/Mídia – Pré-escola

Ghee é felicidade

Capítulo: Navagraha

Estúdio Ghee Feliz

Excelente redação – recurso

Roberto L. Baird, Lloyd Taylor

Pneumonia

Animação Annapurna para Netflix

Melhor Redação – TV/Mídia

Âmbar Noizumi

Samurai de Olho Azul

Episódio: O Conto do Ronin e da Noiva

Uma série Netflix / 3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor dublagem – recurso

Chloë Grace Moretz (Personagem: Nimona)

Pneumonia

Animação Annapurna para Netflix

Melhor dublagem – TV/mídia

Diamond White (Personagem: Lunella Lafayette / Moon Girl)

Moon Girl e o Dinossauro Diabo

Episódio: Aterrissagem da Garota da Lua

Animação televisiva Disney / Cinema Gypsy Productions

Melhor Editorial – Destaque

Homem-Aranha: O Verso-Aranha é generalizado

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Editorial – TV/Mídia

Yuga Shirazuna

Samurai de Olho Azul

Episódio: O Conto do Ronin e da Noiva

Uma série Netflix / 3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor FX – recurso

Pau Grochola, Filippo Macari, Naoki Kato, Nicola Figgio, Edmond Boulet-Gilly

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

FX: Sony Pictures Imageworks

Melhor FX – TV/Mídia

Thomas Degans, Karl Burdin, Laurent Bretonier

Samurai de Olho Azul

Episódio: Todos os sonhos malignos e palavras raivosas

Uma série Netflix / 3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

FX: Espírito Azul

Melhor Animação de Personagem – Longa-Metragem

Takashi Honda

Menino e Garça

Studio Ghibli é distribuído pela Gkids

Melhor Animação de Personagem – TV/Mídia

Alex Bart

Samurai de Olho Azul

Episódios: 101, 104 e 106

Uma série Netflix / 3 Arts Entertainment e Blue Spirit Productions

Melhor Animação de Personagem – Live Action

Fernando Herrera, Chris Hurd, Nathan McConnell, Daniel Cabral, Chris McCaw

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Estúdios Marvel

FX: Framestore

Melhor Animação de Personagem – Videogame

Equipe de animação da Insomniac Games

Homem-Aranha 2 da Marvel

Jogos de insônia

Melhor Design de Fonte – Recurso

Jesus Alonso Iglesias

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Design de Personagem – TV/Mídia

José Lopes

Moon Girl e o Dinossauro Diabo

Episódio: O Beyonder

Animação televisiva Disney / Cinema Gypsy Productions

Melhor Música – Destaque

Daniel Pemberton, Metro Boomin

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Música – TV/Mídia

Marcus Warmstorm, Nadia Darris, Dineo Du Toit

Guerra nas Estrelas: Visões

Episódio: A Canção de A

Lucasfilm Ltd / Peixe estímulo

Melhor financiamento

“Videogames” de Tenacious T

PinReel Inc.

Melhor produto especializado

Snoopy apresenta: Marcy única

WildBrain Studios em parceria com a Apple

Melhor design de produto – recurso

Patrick O'Keefe, Dean Gordon

Homem-Aranha: Todo o Aranhaverso

Animação da Sony Pictures

Melhor Design de Produto – TV/Mídia

Toby Wilson, James Wilson, Emil Mideave

Samurai de Olho Azul

Episódio: O Grande Incêndio de 1657

Série Netflix / produção da 3 Arts Entertainment e Blue Spirit

Ótimo curso curto

A guerra acabou! Inspirado na música de John e Yoko

Liga Eletro

Melhor filme estudantil

Pequeno poeta

Diretor Estudantil: Justin King

Escola: Instituto de Artes da Califórnia

anunciado anteriormente

Prêmio Winsor McKay por contribuições vitalícias ou de carreira

Charlotte “Lode” Reiniger (póstumo)

Joe Hisashi

Página Marcy

Prêmio Incursão de Junho (impacto significativo e benéfico ou de caridade)

Fundação BRIC (Alison Mann e Nicole Hendricks, cofundadoras)

Prêmio Ub Lwerks (Avanços tecnológicos que afetam a indústria de animação)

John Oxberry (póstumo)

Prêmio de Realização Especial (Conquistas únicas e notáveis ​​não são reconhecidas na estrutura de categorias de prêmios existente)

Animadores de Walt Disney