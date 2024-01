Trump parece estar confundindo Pelosi e Haley ao falar sobre 6 de janeiro

Durante um comício em New Hampshire na sexta-feira, 6 de janeiro de 2021, enquanto discutia o ataque ao Capitólio, o ex-presidente Trump, ex-oficial da ONU. Parecia incluir a Embaixadora Nikki Haley e a Rep. Nancy Pelosi (D-Califórnia).

“”Olhe para todas as pessoas lá fora – você tem muitas pessoas. Deve ser uma pequena parte estranha. Não é nada estranho”, disse Trump em um comício de apoiadores em Concord, NH, observando o tamanho da multidão e acrescentando. “Você sabe quando [Haley] Ela veio aqui umas nove pessoas, uma multidão que você sabe que a imprensa nunca noticiaria.

No dia 6 de janeiro não denunciaram o encontro e destruíram tudo. Tudo isso”, disse Trump com indiferença. “Por causa de muitas coisas, como Nikki Haley ser responsável pela segurança – demos a ela 10.000 pessoas, soldados, Guarda Nacional, o que eles quisessem. Eles rejeitaram. Eles não querem falar sobre isso. Eles são muito desonestos.

Durante seus comentários, Trump confundiu Haley com o ex-presidente da Câmara. No entanto, o gabinete de Pelosi resistiu às acusações dos republicanos, que culparam a segurança do Capitólio sob a sua liderança no dia do motim.

“Em 6 de janeiro, o presidente da Câmara, alvo da tentativa de assassinato naquele dia, não era mais responsável pela segurança do Capitólio do que Mitch McConnell”, disse o então porta-voz do Pelosi, Drew Hammill. Ele explicou à Associated Press Em julho de 2021. “Esta é uma clara tentativa de encobrir e desviar a culpa pelo que aconteceu em 6 de janeiro.”

O Conselho da Guarda Nacional não é dirigido pelo Presidente.

Imagens divulgadas durante uma das audiências do Comitê Seleto da Câmara que investigava a rebelião de 6 de janeiro mostraram Pelosi e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), conversando com membros do gabinete e governadores sobre o ataque ao Capitólio.

A campanha do presidente Biden zombou de Trump numa aparente confusão.

“Profundamente confuso, Trump confunde repetidamente Nancy Pelosi e Nikki Haley: Nikki Haley assume em 6 de janeiro”, eles Escreveu em X, antigo Twitter. “Eles não querem falar sobre isso.”