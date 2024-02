Trump está lançando uma linha de tênis

Caso alguém estivesse esperando que o outro sapato caísse nas próximas eleições presidenciais, o ex-presidente Donald Trump estreou seu próprio par de tênis no sábado.

“Há muito tempo que queria fazer isto”, disse Trump ao apresentar a linha de ténis na Sneaker Con, em Filadélfia.

“Tenho algumas pessoas incríveis trabalhando comigo e elas criaram isso… e acho que será um grande sucesso”, acrescentou.

Nas suas breves observações no lançamento do ténis, Trump deu a entender que a linha pode ser uma tentativa de alcançar os apoiantes mais jovens, dizendo: “Vamos mudar este país rapidamente. Vamos dar a volta a isso. Vamos mudar este país. lembre-se da juventude, e nós vamos lembrar da Sneaker Con.”

Ele era frequentemente recebido por multidões entusiasmadas, embora às vezes alguns aplausos quebrassem os aplausos.

Donald Trump carregou seus novos sapatos exclusivos antes de subir ao palco da Sneaker Con no sábado. Chip Somodevilla/Getty Images

Chamada Trump Sneakers, a linha está disponível para pré-encomenda online.

Consiste em três pares diferentes de tênis: um par de tênis de cano alto, um par de tênis esportivos vermelhos sem cadarços e um par de tênis esportivos brancos sem cadarços.

Os canos altos e o “T” dourado estampado na parte externa de cada sapato são chamados de “Never Surrender High Top Sneaker” e são vendidos on-line por US$ 399. Os calçados esportivos, com um “T” e o número 45 nas laterais, custam US$ 199.

Comprar um par de tênis vem com cadarços extras e o “charme de super-herói” de Trump.

O site que vende os tênis vende perfume e colônia “Victory47” por US$ 99 cada.

As vendas de tênis, perfumes e colônias não têm nada a ver com a campanha presidencial de Trump ou com a Organização Trump. O nome, imagem e imagem do ex-presidente foram licenciados para a CIC Ventures LLC vender os tênis.

A campanha de reeleição do presidente Joe Biden zombou do lançamento do tênis, com o diretor de comunicações Michael Tyler dizendo: “Donald Trump vende contrabando de brancos dos quais estará tão próximo quanto qualquer veterano da Força Aérea pelo resto de sua vida.”

O anúncio ocorre menos de 24 horas depois de Trump ter sido multado em US$ 350 milhões por repetidas fraudes financeiras por meio de sua empresa familiar. Trump disse que planeja apelar da ordem.

Esta não é a primeira vez que Trump licencia seu nome, imagem e mercadorias para venda. Em 2022 e 2023, ele NFT celebrou um contrato de licença para vender cartões colecionáveis. Os cartões foram fabricados e vendidos pela NFT INT LLC, que possuía um acordo de licenciamento para uso do nome e imagem Trump.

Donald Trump estreou seus novos sapatos exclusivos na Sneaker Con. Chip Somodevilla/Getty Images

A Sneaker Con, onde Trump lançou sua coleção de tênis, é um evento que começou em 2009 e se tornou um dos primeiros eventos na cultura mais ampla de tênis que explodiu nas últimas décadas.

Com a ascensão da cultura do tênis, os calçados exclusivos passaram de atletas para músicos, atores e muito mais. Alguns políticos são agora considerados “sneakerheads”, gíria para pessoas que usam tênis particularmente desejáveis. Representante. Jared Moskowitz, D-Flórida, supostamente possui 150 pares de tênis colecionáveis.

da esquerda; Becca Palint, D-VT, em 16 de maio de 2023 em Washington, DC. e Summer Lee, D-Pa. com o deputado Jared Moskowitz, D-Fl., falando. Tom Williams/AB

Raramente os tênis estão diretamente associados aos políticos. Tenha um par de Nikes projetado Para o ex-presidente Barack Obama, no entanto, sabe-se da existência de apenas dois pares, e a Under Armour criou um par para ele com o emblema presidencial usado por Steph Curry.