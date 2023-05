Elon Musk diz ter encontrado um novo CEO para o Twitter

Nova York (CNN) Elon Musk disse na quinta-feira que encontrou um novo CEO para assumir o Twitter, meses depois de deixar a empresa. prometido Afaste-se do papel.

O novo CEO do Twitter Inc., que recentemente mudou seu nome para X Corp., assumirá o cargo nas próximas semanas, disse Musk. Ele não forneceu um nome. no entanto, O Wall Street Journal – citando fontes – informou que Linda YaccarinoO chefe de publicidade da NBCUniversal estava em negociações para o cargo.

“Animado em anunciar que tenho um novo CEO para o X/Twitter. Ele começará em aproximadamente 6 semanas!” Musk disse um Tweetar.

Musk, que teve um reinado tumultuado como “Chief Tweeter” desde que comprou a empresa em outubro, é o presidente-executivo e diretor de tecnologia do Twitter, supervisionando operações de produtos, software e computação.

Em dezembro, Musk fez uma corrida enquete Usuários perguntaram na plataforma se ele deveria deixar o cargo de CEO do Twitter, o que acabou com a maioria dos usuários voto afirmativo. Musk disse que aceitaria os resultados da pesquisa, mas depois voltou atrás, dizendo que entregaria o cargo “assim que encontrasse alguém estúpido o suficiente para aceitar o cargo”. Em fevereiro, ele reiterado Ele planeja encontrar um substituto até o final do ano.

Musk enfrentou críticas por uma série de mudanças de política no Twitter, que muitas vezes vinham sem uma justificativa clara e levantavam preocupações sobre o impacto nos usuários do Twitter.

ele tem estado muito Tentar Para convencer os anunciantes a voltarem à plataforma depois que muitos fugiram por causa de comportamento odioso na plataforma, demissões em massa do Twitter ou dúvidas sobre o futuro da empresa. Ao mesmo tempo, ele está tentando vender aos usuários uma nova plataforma de assinatura paga que inclui a possibilidade de pagar por uma marca de seleção azul, mas até agora parece ter tido pouco sucesso.

Musk – que dirige ou está envolvido em várias empresas, incluindo a Tesla – também foi criticado por elas. tesla (D.S.L.A) As partes interessadas expressaram preocupação de que ele estava sendo distraído pelo Twitter.

Musk disse recentemente que o Twitter estava em risco de falência e agora diz que está “empatado”. Agora, o novo CEO da empresa ajudará a recuperar a empresa em dificuldades e ajudará Musk a recuperar parte dos US$ 44 bilhões que gastou na aquisição da plataforma.

Mesmo enquanto Musk se prepara para deixar o cargo de CEO, ele manterá um controle significativo sobre a direção futura da empresa. Depois de adquirir a empresa em outubro, Musk removeu o C-suite e dissolveu o conselho para se tornar o CEO e único diretor do site.