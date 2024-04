Indiana Pacers x Milwaukee Bucks Resultados e estatísticas ao vivo – 21 de abril de 2024 GameTracker

MILWAUKEE (AP) O início quente de Damian Lillard garantiu que o Milwaukee Bucks ficaria bem sem Giannis Antetokounmpo na abertura dos playoffs.

Lillard marcou todos os 35 pontos antes do intervalo e o Milwaukee Bucks venceu o Indiana Pacers por 109-94 no domingo, enquanto Antetokounmpo assistia do banco.

“Não acho que tudo dependa de mim, mas sei que preciso ser um pouco mais agressivo e preciso avançar com um pouco mais de determinação”, disse Lillard. “Nos playoffs… trata-se de dar o tom. Veremos esse time muitas vezes e você quer se firmar, principalmente em casa. É apenas minha mentalidade sair e tentar definir o tom.

O Bucks precisava que Lillard avançasse sem Antetokounmpo, cuja data de retorno é incerta devido a uma distensão na panturrilha esquerda. O jogo 2 da série de playoffs é terça-feira em Milwaukee.

Lillard estabeleceu o recorde do Bucks de pontos na metade de um jogo de playoff. Ele nunca marcou e acertou apenas cinco chutes no segundo tempo, enquanto os Pacers se concentravam em desacelerá-lo, mas a essa altura o estrago já estava feito.

“Ele tem a mentalidade de um lutador premiado”, disse o técnico do Bucs, Doc Rivers. “É quase como se ele estivesse treinando para uma luta.

Este será o primeiro jogo de Lillard na pós-temporada desde 2021. Ele passou suas primeiras 11 temporadas no Portland Trail Blazers antes de o Bucks o adquirir em uma troca.

“Nos últimos anos, não nos playoffs, foi uma droga”, disse Lillard. “Férias antecipadas. No ano passado, fui ao Coachella. Eu nunca poderia ir ao Coachella. Ele joga nos playoffs todos os anos. Durante aquele longo verão, foi tipo, cara, acabei com isso.

Pascal Siakam fez 36 pontos e 13 rebotes para o Pacers, que nunca marcou menos de 99 pontos na temporada regular, com média de 123,3 pontos por jogo. Os Pacers acertaram 8 em 39 na faixa de 3 pontos.

Indiana está fazendo sua primeira aparição nos playoffs desde 2020, depois de vencer quatro dos cinco jogos da temporada regular com o Bucks. Os Pacers não avançam além da rodada de abertura desde 2014.

“É fácil dizer que erramos os arremessos e agora estamos nervosos ou algo assim”, disse Tyrese Halliburton, do Indiana, que fez nove pontos, oito assistências e sete rebotes. “Não importa com o que vocês vão correr. No final do dia, sinto que perdemos os lances. A bola não quicou. Eles criaram chutes no primeiro tempo e isso nos abriu um buraco.

Khris Middleton fez 23 pontos e 10 rebotes para o Bucks, enquanto Bobby Portis somou 15 pontos e 11 rebotes.

Lillard fez 19 pontos no período de abertura, o maior total de pontos no primeiro quarto de qualquer jogador na abertura dos playoffs desde pelo menos 1997. O maior número de pontos marcados no primeiro tempo por qualquer jogador em uma disputa de pós-temporada desde os 38 anos de Kevin Durant. Uma pausa para o Golden State Warriors no confronto da primeira rodada de 2019 com o Los Angeles Clippers.

Ele então recebeu ajuda de seus companheiros de equipe enquanto fazia uma pausa bem merecida. Milwaukee superou o Indiana por 14-3, enquanto Lillard ficou no banco nos primeiros cinco minutos do segundo quarto.

Quando Lillard voltou, ele continuou de onde parou. Ele drenou uma cesta de 3 pontos para encerrar uma jogada de quatro pontos e ampliar a vantagem de Milwaukee para 65-35. Os Bucs lideraram por 69-42 no intervalo.

“O primeiro tempo foi embaraçoso”, disse o técnico do Pacers, Rick Carlisle. “Sem desculpas. Temos que sair melhores. Foi feio e todos nós assumimos isso.

Indiana terminou o terceiro quarto com nove pontos consecutivos, reduzindo a vantagem de Milwaukee para 83-71, mas o Bucks recuperou o controle.

Jae Crowder e Malik Beasley fizeram 3 pontos em posses consecutivas para iniciar uma sequência de 8-0 e ampliar a vantagem de Milwaukee para 99-77 faltando 8:10 para o fim. Milwaukee liderou por pelo menos 14 no resto do caminho.

—

AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA