Foguete Starship da SpaceX conclui com sucesso primeiro retorno do espaço

Com progresso constante desde o primeiro lançamento de teste em abril do ano passado, o foguete teve que ser destruído deliberadamente quando saiu do curso.

Daniel L., diretor executivo do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, uma sociedade profissional para engenheiros. “Eles estão mostrando capacidade de avançar mais rápido do que pensávamos”, disse Dumbacher. “Eles têm uma equipe que sabe o que está fazendo, está disposta a aprender e, o mais importante, não se conforma com as suposições do passado. .”

Se a Starship puder voar repetidamente, mais como um avião a jato do que como um foguete convencional, a SpaceX poderá revolucionar a já dominante indústria global de lançamentos espaciais.

O voo de hoje inspirará os funcionários da NASA. Eles contam com a SpaceX para entregar uma versão da Starship para transportar astronautas à superfície lunar durante a missão Artemis III da NASA, atualmente programada para o final de 2026.

O administrador da NASA, Bill Nelson, o Sr. Musk postou seus parabéns pelo X, o site de rede social de sua propriedade.