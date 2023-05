Lançamento do SpaceX Axiom-2, Thunder on the Beach: Prepare-se para tráfego intenso

O prefeito de Cocoa Beach, Ben Malik, prevê como será o tráfego de domingo à tarde em Brevard.

“Vai ser tão lindo e uma cena &$^%!”

Chame isso de Grande Conexão. Alinhamento dos planetas. Uma tempestade perfeita. Ou qualquer um de uma dúzia de outros clichês, mas nesta tarde de domingo, Brevard vai experimentar o caos nas estradas locais.

“Vá para a praia, escolha um local cedo e evite o A1A o máximo possível”, disse Malik sobre o trânsito em sua cidade litorânea, onde milhares de visitantes são esperados para vários eventos no fim de semana, mas especialmente no domingo.

Por que?

Lançamento da tripulação do SpaceX Axiom

Axiom-2, a segunda missão espacial privada da Axiom Space e da SpaceX para a Estação Espacial Internacional da NASA, é “Go” para lançamento a bordo da cápsula SpaceX Falcon 9 e Dragon. Com o lançamento marcado para as 17h37, muitos observadores vão querer esperar pelo boom sônico nove minutos após a decolagem, já que a SpaceX, com uma tripulação pela primeira vez, terá como objetivo um pouso de reforço na Zona de Aterrissagem Espacial 1 em Cabo Canaveral. Estação de força.

“Podemos esperar ver mais de 100.000 pessoas para um lançamento em massa”, disse Peter Granis, diretor executivo do Space Coast Office of Tourism. “Esperamos que este fim de semana seja muito movimentado e encorajamos as pessoas a planejar suas rotas e horários com cuidado.”

Como em todos os lançamentos da tripulação, quando a emoção acabar, esses mesmos espectadores voltarão para casa em seus carros, para um restaurante Brevard ou algum outro destino, obstruindo as artérias de tráfego leste-oeste que levam da ilha barreira ao continente.

Mas Kranis é rápido em dizer que a reunião deste fim de semana ainda é um acaso – mesmo com o cronograma de lançamento aumentado.

“Acho que é um pouco único”, disse Grannis sobre as expectativas do tráfego de domingo. “Mas durante os lançamentos da tripulação, (os residentes) devem estar preparados para grandes multidões.”

Lançamento do grupo:Todos ‘ir’ para o lançamento do voo espacial privado SpaceX Axiom-2

Cronograma de lançamento de foguetes:Próximos lançamentos e aterrissagens na Flórida

Trovão em Cocoa Beach

Reúna milhares de residentes e visitantes em Space Beach, pois Thunder é esperado em Cocoa Beach. Thunder in Cocoa Beach é anunciado como um dos maiores eventos relacionados ao turismo da Space Coast do ano e espera-se que traga 100.000 pessoas da área.

As corridas de lancha serão realizadas durante todo o fim de semana, mas as corridas costeiras começarão no domingo, às 10h, com a última corrida do dia, das 14h30 às 15h30, de Alan Shepherd Park a Coconut. Muitos na praia e na plateia ficam muito tempo para ver o lançamento.

Mais de 36.000 pessoas de fora do Condado de Brevard compareceram ao evento de Cocoa Beach no ano passado e mais de 100.000 compareceram ao evento de quatro dias, disse Grenis.

“De barcos rápidos a foguetes rápidos, sem dúvida será um fim de semana movimentado e emocionante”, disse Grannis.

“Arrisco adivinhar que muitos desses caras chegarão e ficarão”, disse Kerry Bartlett, diretor-gerente da promotora do Thunder em Cocoa Beach, a Space Coast Super Boats LLC.

Bartlett disse que muitos dos que vêm para as corridas planejam vir para o lançamento.

“Talvez não mais 100.000 pessoas, talvez mais 50.000 pessoas”, disse ele, acrescentando que o estacionamento será um grande problema para quem quiser assistir ao lançamento da praia. “Se o estacionamento na praia já estiver ocupado por causa da regata e eles souberem que tem lancha às 5h30, não vão sair daquela vaga.”

Para evitar frustrações com trânsito e estacionamento, Bartlett sugeriu que os moradores caminhem ou andem de bicicleta até os acessos à praia em Cocoa Beach e Cabo Canaveral.

Veja a saída sem multidão de corrida

Os residentes que desejam ver o lançamento podem querer evitar completamente a State Road A1A e considerar estas alternativas:

Playlinda Praia, 1000 Playlinda Beach Road, Canaveral National Seashore

1000 Playlinda Beach Road, Canaveral National Seashore Ponte Max Brewer e Parque Paroquial, 1 A. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville

1 A. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville Espaço Vista Parque, 8 Broad St., Titusville

8 Broad St., Titusville Parque Sand Point, 10 East Max Brewer Causeway, Titusville

10 East Max Brewer Causeway, Titusville Parque Ribeirinho Rotary, 4141 S Washington Ave., Titusville

4141 S Washington Ave., Titusville Parque Memorial William J Manzo, 3335 S Washington Ave., Titusville

“Normalmente, em lançamentos como este, os pedestres assumem a ponte Max Brewer”, disse Marcia Getke, diretora de desenvolvimento da Titusville Playhouse e ex-diretora executiva da Titusville Chamber of Commerce.

Titusville deve fornecer acesso fácil à Interstate 95 da US 1 via Garden Street e estradas estaduais 50, 405 e 46.

Coisas para fazer:O que está acontecendo neste fim de semana? Nossas 5 principais escolhas de 19 a 25 de maio

Expectativas do encontro:Cocoa Beach Powerboat Race recebe bolsa de turismo e se prepara para evento recorde

Outros eventos que podem aumentar o tráfego

Existe um Fundação de Xadrez da Costa Espacial Torneio no Radisson on the Harbor neste fim de semana. O último dia do evento no domingo atrairá jogadores de fora de Brevard com torneios às 9h30 e 14h30.

Segundo Sean Malone, a Fundação Vice-presidente e secretário, cerca de 250 jogadores e mais 100, incluindo pais, organizadores, diretores de torneios, etc. participam deste torneio.

Malone alertou que algumas dessas finais não terminarão até horas depois de começarem. “Uma rodada pode durar até quatro horas”, disse Malone. “Nem todo mundo termina o jogo ao mesmo tempo.” Os jogadores do torneio farão o check-out no Radisson durante a tarde e a noite.

No continente, 14h e show final Koko Village Playhousea produção de “Mary Poppins” está saindo. Adicionando quase 500 pessoas tentando navegar no tráfego pesado na US 1 e na State Road 520 em Cocoa Village.

Praticamente correto:‘Mary Poppins’ decola no Cocoa Village Playhouse

Cor e Luz:‘Sunday in the Park with George’ de Titusville mistura arte, romance e tradição

Da mesma forma, a matinê das 14h do “Sunday in the Park with George” de Titusville Playhouse partirá das 16h30 às 17h.

De acordo com Gaedcke, a casa de espetáculos espera uma multidão de cerca de 250 a 300 pessoas para a apresentação de domingo, muitas das quais vêm de fora de Titusville.

Os clientes não precisam se preocupar com estacionamento porque chegarão cedo ao show para evitar a multidão de pessoas que chegam para o lançamento, mas Gateke disse que o tráfego saindo do teatro pode ser um pouco complicado.

Rob Landers é um jornalista multimídia sênior da USA TODAY Network na Flórida. Entre em contato com Landers em 321-242-3627 ou rlanders@gannett.com. Instagram: @ByRobLanders luz de rede: @florida_today

Apoie o jornalismo local. Inscreva-se hoje.