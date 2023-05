As negociações do teto da dívida dos EUA pararam nessas questões

O último plano dos republicanos inclui uma queda nominal nos gastos discricionários totais no próximo ano. Mas esse corte não é distribuído uniformemente; Em seu plano, os gastos militares continuariam a crescer, enquanto outros programas enfrentariam cortes profundos.

Senhor. A oferta de Biden estabeleceria limites de gastos por dois anos. Os republicanos os definiriam por seis anos.

Os republicanos propuseram várias medidas para economizar dinheiro, às quais os funcionários da Casa Branca se opuseram. Isso inclui novos requisitos de trabalho para beneficiários do Medicaid e um programa de assistência temporária para famílias carentes. Eles também tornariam mais difícil para os estados renunciar aos requisitos de trabalho para beneficiários federais de assistência alimentar que vivem em áreas com alto desemprego – uma proposta que eles aprovaram e que estava ausente do projeto de lei do teto da dívida republicana.

Os republicanos continuam tentando cortar o financiamento do IRS, que o Escritório de Orçamento do Congresso estima que na verdade aumentaria o déficit orçamentário ao reduzir as futuras receitas de impostos federais. E, de acordo com uma pessoa familiarizada com a proposta, eles buscaram acrescentar algumas disposições de um projeto de lei de imigração mais rígido que foi aprovado recentemente na Câmara.

Os líderes republicanos continuaram a culpar os negociadores da Casa Branca no sábado pelo que chamaram de colapso nas discussões.