Brooks Koepka e Bryson DeChambeau também estrelam

Claro, a maior parte do foco estará nos grupos finais de sábado no PGA Championship, que contará com os co-líderes Scotty Scheffler e Corey Connors às 14:50 ET. Jogando no grupo à frente deles às 14h40 está o co-líder Victor Hovland com Justin Xu

Mas nenhum emparelhamento traz mais intriga do que o emparelhamento de Bryson DeChambeau e Brooks Koepka às 14h30. Ambos têm uma história.

Em 2021, as tensões entre os dois aumentaram quando Koepka ficou com raiva do jogo lento de DeChambeau e revirou os olhos durante uma entrevista ao Golf Channel. O rosto de Koepka rapidamente se tornou um meme, e a chamada rixa entre eles era a única coisa que alguém no golfe queria falar por meses.

A TNT aproveitou o momento e colocou os dois um contra o outro na edição anual de novembro de 2021 do dominante “The Match” de Koepka.

há dois jogadores Ele disse que eles esmagaram a carne Ambos não conseguiram jogar golfe LIV.

De qualquer maneira, deve ser uma visão divertida quando eles o virem em Oak Hill no sábado. Quem pode pegar Scheffler e companhia acima Principal No dia da mudança?

Aqui está a lista completa de tee times e emparelhamentos de sábado:

leste em todos os momentos

8h10 – Mark Hubbard, Rikuya Hoshino

8h20 – Yannick PaulDenny McCarthy

8:30 da manhã – Jordan SpiethLee Hodges

8h40 – Zach JohnsonJustin Thomas

8h50 – Patrick Rodgers, Kazuki Higa

9 horas da manhã – Alex Smalley, Thomas Detry

9h10 – Tyrell Hutton, Phil Mickelson

9h20 – Tony Finau, Chris Kirk

9:30 da manhã – Taylor Montgomery, Thomas Peters

9h40 – Adrian Meronk, Dean Burmester

10 horas da manhã – Cam Smith, John Rahm

10h10 – Tristan LawrenceTom Hoge

10h20 – Xander SchauffeleBen Taylor

10:30 am – Chez Reavie, Lucas Herbert

10h40 – Taylor Moore, Paul Larazabal

10h50 – Sam Stevens, Padraic Harrington

11h – Joel Dahmen, Nikolai Højgaard

11h10 – Adam Hadwin, Matt Wallace

11h20 – Hideki Matsuyama, Max Homa

11h30 – Patrick ReedTommy Fleetwood

11h40 – Hayden Buckley, Sihwan Kim

meio-dia – Sahit Deegala, JD Boston

12h10 – Stephen Jaeger, Victor Perez

12h20 – Colin Morikawa, Adam Scott

12h30 – Beau Hossler, Kurt Kitayama

12h40 – KH Lee, Harold Warner III

12h50 – Eric Cole, Ryan Fox

13h – Patrick Cantlay, Mito Pereira

13h10 – Cam Davis, Dustin Johnson

13h20 – Keegan Bradley, Matt Nesmith

13h40 – Rory McIlroy, Shane Lowry

13h50 – Min Woo Lee, Adam Swenson

14h – Sep Straka, Keith Mitchell

14h10 – Justin RoseMichael Black

14h20 – Callum DarrenTaylor Pendrith

14h30 – Bryson DeChambeau, Brooks Koepka

14h40 – Victor Hovland, Justin Suh

14h50 – Scotty Scheffler, Corey Connors