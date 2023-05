Warriors-Lakers Game 3 atualizações ao vivo, escalações, relatório de lesões, como assistir, canal de TV

O Los Angeles Lakers roubou o jogo 1 na estrada, então o Golden State Warriors se vingou com uma grande vitória no jogo 2. Agora, a série muda para Los Angeles para o jogo 3 no sábado, e há muitas perguntas. O Lakers precisa de Anthony Davis para ser a versão do Jogo 1, e os Warriors precisam mais de um Draymond Green do Jogo 2. Isso pode efetivamente balançar a série a favor dessa equipe.

Jamichal Green foi o titular surpresa no lugar de Kevon Looney na quinta-feira. Looney ainda jogava fora do banco e sua proeza de rebote era necessária contra o Lakers. Ambas as equipes parecem estar cansativas à medida que os minutos se acumulam e os jogos se arrastam. Qualquer equipe que conseguir encontrar suas pernas mais longas terá uma vantagem distinta.

Como assistir Warriors-Lakers

QUEM: Golden State Warriors no Los Angeles Lakers

O que: Série Semifinal da Conferência Oeste, Jogo 3 (Série Empatada 1-1)

Onde: Crypto.com Arena, Los Angeles

Quando: 20h30 e sábado

TELEVISÃO: ABC (Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters)

O atacante do Los Angeles Lakers, Anthony Davis, bloqueia um chute do armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, durante o jogo 2 das semifinais da Conferência Oeste, em 4 de maio de 2023, em San Francisco. (Foto AP/Godofredo A. Vasquez)

Acompanhe as atualizações ao vivo do Jogo 3 do Warriors-Lakers