Veja quanto os preços das casas estão pagando onde você mora: NPR

Milhões de americanos já adiaram a compra de uma casa e o custo da compra continua a aumentar.

Nas décadas anteriores, era comum encontrar uma casa que valia três vezes a renda anual do comprador. Mas esse rácio diminuiu desde a pandemia de Covid-19, com os preços das casas a subirem 47% desde o início de 2020. Os preços médios de venda de casas no ano passado foram mais de cinco vezes a renda familiar média. Um relatório recém-lançado E há sinais de que está a piorar, de acordo com o Harvard Housing Studies Joint Center.

O duplo golpe dos preços elevados e das taxas hipotecárias elevadas “colocou a aquisição de casa própria fora do alcance de todos, excepto das famílias mais favorecidas”, afirma Daniel McCue, investigador sénior do centro.

O relatório descobriu que em quase metade das áreas metropolitanas, os compradores devem ganhar mais de US$ 100 mil para comprar uma casa com preço médio; Em 2021, atingia apenas 11% dos mercados.

Insira sua cidade abaixo para ver como a diferença entre a renda e os preços das casas mudou onde você mora.

O aumento dos impostos sobre a propriedade e das taxas de seguro aumenta o encargo financeiro para os possíveis compradores – bem como para os atuais proprietários. De acordo com as estimativas de Harvard, “todas as despesas mensais da casa com preço médio nos Estados Unidos [when adjusted for inflation] Esses dados são os mais altos desde que foram coletados pela primeira vez, há mais de 30 anos”.

Isto tornou ainda mais difícil eliminar as disparidades raciais na posse de casa própria. No primeiro trimestre de 2024, apenas 8% dos arrendatários negros e 13% dos arrendatários hispânicos tinham rendimento suficiente para fazer pagamentos mensais de uma casa de preço médio, concluiu o relatório.

Enquanto isso, as vendas de casas caíram, já que muitos proprietários hesitam em vender e pagar as baixas taxas de hipotecas. No ano passado registou-se o nível mais baixo de vendas de casas existentes em quase três décadas, o mais baixo desde o colapso imobiliário de 2008. A taxa de aquisição de casa própria nos EUA aumentou apenas 0,1 ponto percentual no ano passado, o menor aumento desde 2016.

A crise imobiliária também ajudou a aumentar os preços dos aluguéis

O aumento dos custos da habitação deixou milhões de pessoas alugando, aumentando também a concorrência e os preços no mercado. Harvard descobriu que cerca de metade dos inquilinos registados nos EUA consideram agora as suas casas inacessíveis. Desde 2001, os aluguéis ajustados pela inflação aumentaram 10 vezes mais rápido que a renda dos locatários.

Especialistas em habitação dizem que o problema subjacente tanto para compradores como para arrendatários é uma enorme escassez de habitação que se acumulou ao longo de décadas e que levará anos a resolver. A construção unifamiliar está em ascensão e alguns incorporadores estão construindo casas menores e mais baratas. Um boom na construção multifamiliar ajudou a aliviar os aluguéis, especialmente em lugares como Austin, Texas, que tiveram grandes aumentos nos últimos anos.

Mas os autores do relatório de Harvard dizem que é pouco provável que o relaxamento dure.

Por um lado, as elevadas taxas de juro e outros custos crescentes – terrenos, mão-de-obra, seguros – abrandaram novamente a construção de apartamentos. E como todas essas coisas são tão caras, a maioria é construída no segmento de ponta do mercado. Na última década, os EUA perderam mais de 6 milhões de unidades com rendas inferiores a 1.000 dólares. Para locatários de renda muito baixa, a National Low-Income Housing Coalition calcula Para cada 100 casas, eles podem pagar apenas 34 lotes.

Ao mesmo tempo, a procura de aluguer continua forte, especialmente à medida que mais membros da Geração Z partem por conta própria. No ano passado, o número de casas para alugar aumentou em mais de meio milhão, o maior crescimento desde 2016.

Se a procura continuar a aumentar enquanto persiste o abrandamento na construção, adverte o relatório de Harvard, “corre-se o risco de desencadear outro período de aumentos rápidos das rendas, semelhante ao recente aumento”.