Stenhouse venceu Busch em uma briga pós-corrida na NASCAR All-Star Race

No que acabou sendo as primeiras 100 voltas bastante tranquilas do evento principal de 200 voltas, a corrida realmente teve um início agitado, com Kyle Busch acertando a parede externa na volta de abertura, enquanto o campo se ampliava para três.

Pensando que havia sido atingido por Ricky Stenhouse Jr., Busch retaliou jogando Stenhouse contra a parede na volta 2. Os danos foram extensos e encerraram a corrida de Stenhouse mais cedo.

Um frustrado Stenhouse estacionou seu carro destruído no box da equipe de Busch antes de ir para o centro de atendimento interno.

Sem túnel de acesso interno em North Wilkesboro, Stenhouse foi forçado a esperar pelo resto da corrida.

Quando Busch voltou ao caminhão de sua equipe após a corrida, ele manteve sua palavra. Os dois tiveram uma breve discussão acalorada antes de Stenhouse atingir Bush com a mão direita e uma briga começar, reunindo membros da tripulação próximos e o pai de Stenhouse antes que a briga fosse interrompida.

A NASCAR disse que revisará as concussões pós-corrida e quaisquer penalidades serão anunciadas na próxima semana.

“Eu senti que Kyle e eu não tínhamos problemas, eu o destruí uma vez em Daytona e ele falou mal de mim desde então”, disse Stenhouse após o incidente. “Senti que nos dávamos muito bem fora da pista. Converso um pouco com ele.

“Eu não sei por que ele estava tão bravo – sim, eu empurrei três vezes, mas ele bateu na cerca e meio que saiu da cerca e bateu em mim. Quando falei com ele, ele continuou dizendo que eu o destruí Ele sempre manteve a boca fechada sobre mim. A maneira como ele dirige foi definitivamente frustrante.

“Eu sei que ele é [Busch] Ele estava frustrado porque não estava correndo tão bem como antes. Eu entendo. Somos uma equipe de carro único e trabalhamos duro para fazer melhor a cada fim de semana. Nosso carro estava muito forte nos treinos e eu estava ansioso para correr na frente.

“Fiquei animado com o resto da noite e ele estragou tudo.”

Stenhouse disse que ser forçado a permanecer no campo interno não melhorou seu nível de frustração pelo resto da corrida.

“Se houvesse um túnel, eu poderia ter ficado em casa no final, mas aqui estamos”, disse Stenhouse. “Não tenho mais nada para ele. Se ele quiser fazer uma partida beneficente, podemos fazer isso e arrecadar algum dinheiro.

Busch, que terminou em 10º entre 20 carros, deixou a pista sem comentar. Stenhouse terminou em 20º.

